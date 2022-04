Czernohorszky: „Wiener Reparaturbon international beachtetes Erfolgsmodell, Bundesreparaturbon wichtiger Schritt!“

Wiener Bon weltweit als Vorbild für Reparaturoffensiven

Wien (OTS) - Wien hats vorgemacht, jetzt setzt der Bund einen wichtigen Schritt: Seit im Herbst 2020 der „Wiener Reparaturbon“ gestartet ist, wurden mehr als 35.000 Gegenstände repariert und sagenhafte 850 Tonnen CO2 Äquivalente eingespart: „Der Bon ist ein enorm wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft in Wien, die auch in unserem Wiener Klimafahrplan festgeschrieben ist. Mit der Initiative haben wir auch ganz bewusst unser Reparaturnetzwerk gestärkt und das Reparaturhandwerk in allen Bereichen unterstützt“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Das Konzept des Reparaturbons der Bundesregierung orientiere sich deshalb nicht zufällig am Wiener Erfolgsmodell: „Im Unterschied zur Wiener Förderung ist die österreichweite Förderung allerdings ausschließlich für Elektro- und Elektronikgeräte anwendbar, was schade ist, hier wäre eine Weiterentwicklung wünschenswert“, so der Wiener Klimastadtrat. „Mit dem Wiener Reparaturbon konnte man alle Reparaturen durchführen lassen, die von den teilnehmenden Reparaturbetrieben des Reparaturnetzwerks Wien angeboten werden. Dazu gehört die Reparatur von diversen Elektrogeräten, Fahrrädern, Schuhen, Textilien und Lederwaren bis hin zur Wiederinstandsetzung von Musikinstrumenten, Gartengeräten oder Puppen und Plüschtieren. Ende 2021 ist der bislang dritte Wiener Aktionszeitraum zu Ende gegangen, in welcher Form eine Fortführung möglich ist, wird nach den ersten Erfahrungswerten nach Einführung des Bundesreparaturbons bewertet werden können.

Insgesamt hat der Wiener Reparaturbon auch weltweit für Resonanz gesorgt. „So haben wir Anfragen aus Berlin oder Köln und sogar aus Portland und Washington erhalten!“ so Jürgen Czernohorszky. Und Beim „Innovation in politics Award 2021“ wurde der Wiener Reparaturbon unter die zehn besten Projekte in der Kategorie Ökologie gewählt. Neben der internationalen Aufmerksamkeit hat der Wiener Reparaturbon auch in Österreich Beachtung gefunden und zum Nachahmen angeregt.

Das Wiener Reparaturnetzwerk

Der österreichische Reparaturbonus kann bei Reparaturbetrieben, die sich dafür akkreditieren ein gelöst werden – darunter auch viele Wiener Reparaturnetzwerkbetriebe, die bei dieser Aktion mitmachen. Wiens Reparaturprofi-Betriebe reparieren so gut wie alles. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt bei der Reparatur. Konsument*innen profitieren bei der Wahl eines Netzwerkbetriebs vom umfassenden Reparatur-Knowhow und den verpflichtenden Qualitätskriterien, die Betriebe des Wiener Reparaturnetzwerks erfüllen müssen.

Betriebe des Wiener Reparaturnetzwerks müssen verpflichtend diverse Kriterien erfüllen. Dazu gehören unter anderem, dass 50 % der Arbeitsplätze Reparaturplätze sind, oder dass der Betrieb ein breites Markenspektrum (mindestens 3 Marken) repariert. Weiters garantieren Mitgliedsbetriebe die vollwertige Reparatur ohne Überschreitung des zuvor abgegebenen Kostenvoranschlags.

Details zum Wiener Reparaturnetzwerk: https://www.reparaturnetzwerk.at/

Tipps zur Abfallvermeidung bietet die Stadt Wien - Umweltschutz unter https://bit.ly/3OErjNI

