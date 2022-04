Digitalisierung in der Gastronomie: Software Appliqon hebt Personalmanagement auf neues Level

Vorerst war Appliqon nur für unser Unternehmen gedacht Gregor Riedler, Geschäftsführer von gastro:work™

Linz/Graz (OTS) - Von der Job-Administration über ein Onboarding System und Handy-App für neue Mitarbeiter:innen bis hin zur Rechnungslegung – die Software Appliqon unterstützt das Personalmanagement erheblich. gastro:work™ hat mit der eigens entwickelten Software die Digitalisierung im eigenen Unternehmen selbst über Jahre voran getrieben und den administrativen Aufwand um 30 bis 50 % reduziert. „ Vorerst war Appliqon nur für unser Unternehmen gedacht “ so Riedler: „Nun haben wir unser Tool zu einer Branchensoftware weiterentwickelt und möchten damit auch andere Unternehmen in ihrer Digitalisierung unterstützen.“ Die Software umfasst eine Datenbank für KundInnen und MitarbeiterInnen, Dispositions- und Planungstools, ein Zeiterfassungssystem mit Schnittstelle zur Lohnverrechnung, die Rechnungslegung und mehr. Interessierte Betriebe aus der Gastro-, Hotel- und Eventbranche profitieren von den digitalen Funktionen, indem sie Zeit sparen, Fehler vermeiden und alles im Überblick behalten. Mit dem Launch am 1.4.2022 richtet sich Appliqon nun speziell an Firmen, die mit Personalpools arbeiten – ob Gastronomie, Eventagenturen oder Security-Unternehmen.

