Einladung zur Pressekonferenz des Wissenschaftsfonds FWF: Die Zukunft der Grundlagenforschung in Österreich

FWF-Leistungsbilanz sowie Präsentation einer neuen excellent=austria Förderung, mit BM Martin Polaschek und FWF-Präsident Christof Gattringer am 28. April 2022



Bei der Pressekonferenz ziehen Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, sowie Christof Gattringer, Präsident des Wissenschaftsfonds FWF, Bilanz über die Forschungsförderung im Bereich der Grundlagenforschung des vergangenen Jahres. Darüber hinaus präsentiert der FWF ein neues Förderangebot aus der Exzellenzinitiative excellent=austria sowie Neuerungen zur Stärkung der Wissenschaftskommunikation in Österreich.



Pressekonferenz BM Martin Polaschek, FWF-Präsident Christof Gattringer

Termin: Donnerstag, 28. April 2022, 9:30 Uhr

Ort: Haus des Meeres (10. Stock, Lighthouse10), Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien, sowie via Livestream



Link zum Livestream mit Fragemöglichkeit: www.fwf.ac.at/PK2022

Bitte beachten Sie:

Aufgrund der Covid-Schutzbestimmungen wird um Anmeldung gebeten. Die physische Teilnahme an der Pressekonferenz ist nur unter Vorlage eines 2,5G-Nachweises möglich. Vor Ort gilt die Maskenpflicht.





