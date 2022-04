Neue Chance für Aus- und Weiterbildung in Österreich

Geprüfte Mobilitäts- und FlottenmanagerIn im WIFI Wien vom 16. bis 19. Mai 2022

Wien, (OTS) - Der Fuhrpark ist in den meisten Firmen nach den Personalaufwendungen der größte Kostenblock. Die Aufgaben im Flottenmanagement haben sich in den letzten Jahren durch neue Technologien und gesetzlichen Vorgaben massiv verändert. Es geht nicht mehr nur darum, möglichst effizient einen Fuhrpark zu verwalten, sondern in immer größerem Maß für die Mobilität der Mitarbeiter zu sorgen. Dazu benötigen die Verantwortlichen entsprechend umfassendes Spezialwissen, welches in den Seminartagen vermittelt wird.

Diese Ausbildungsmöglichkeit durch den Fuhrparkverband Austria mit Experten und Fachwissen aus der Praxis ist neu in Österreich. Die Chance für Unternehmen, die Basis für die Optimierung in diesem emotional und kostenmäßig wichtigen Bereich zu schaffen. Nach dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“, referieren ausschließlich Praktiker aus dem Flottenmanagement die ihr Fachwissen in 32 Lehreinheiten an die Teilnehmer weitergeben. Mit der Absolvierung dieses Kurses stehen nicht nur den bereits tätigen Mitarbeitern im Flottenmanagement, sondern auch Neueinsteigern eine fundierte Ausbildung zur Verfügung. Informationen unter www.fuhrparkverband.at

Anmeldung: https://www.wifiwien.at/kurs/94260x-mobilitaets-und-flottenmanager

