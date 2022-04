Foto-Schau „Leben und Wohnen in Favoriten“ ab 27.4.

Besichtigung bis 30.6. nach Vereinbarung: 0699/19 51 26 12

Wien (OTS/RK) - 15 Mitglieder des Vereins „Fotoklub Favoriten – NF 10“ präsentieren rund 50 ansprechende Aufnahmen in einer Schau mit dem Titel „Leben und Wohnen in Favoriten“. Die Ausstellung ist am Eröffnungsabend am Mittwoch, 27. April, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) ab 19.00 Uhr kostenlos zu sehen. Danach können die ausdrucksstarken Fotografien (Format: bis zu 50 x 70) in Farbe und in Schwarz/Weiß noch bis Donnerstag, 30. Juni, im Zuge von Veranstaltungen besichtigt werden. Außerdem bietet der Klub individuelle Termin-Vereinbarungen an: Telefon 0699/19 51 26 12, E-Mail nf10@foto10.at.

Immer ist der Eintritt frei. Die Besucher*innen müssen sich an die aktuellen Corona-Bestimmungen halten. Über die Bild-Motive sagt der Vereinsobmann, Fritz Kramberger: „Street, Architektur und Natur – gemischt, realitätsnah“. Die Anfänge des seit 2021 eigenständigen Vereins reichen bis 1928 zurück. Der Klub zeigt seine Werke regelmäßig bei Ausstellungen und beteiligt sich an Foto-Wettbewerben. 2018, 2019, 2020 und 2021 konnten sich die kreativen Lichtbildner*innen aus dem 10. Bezirk über den Titel „Österreichischer Vereins-Staatsmeister in künstlerischer Fotografie“ freuen. Weitere Informationen im Internet: www.foto10.at.

Koordiniert werden die Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ durch das ehrenamtlich agierende Team des Vereins „Kultur 10“. Die breite Palette an Konzerten erstreckt sich von Wienerlied, Operette und Klassik bis zu Evergreens und Rock’n Roll. Fragen dazu: Telefon 0660/46 46 614 (Roswitha Jarolim). Erteilung von Auskünften via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

