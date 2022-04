FPÖ – Mahdalik: Sondersitzung der FPÖ und die Stadt Wien dreht wieder einmal den Livestream ab

Was macht eigentlich Digitalisierungsstadtrat Hanke?

Wien (OTS) - „Während es mittlerweile jedem Kleinkind problemlos gelingt, Videos aus dem Kinderzimmer in das World-Wide-Web zu schicken und wir bald am Mars landen werden, schafft man es im Wiener Rathaus bis heute nicht, einen vernünftigen Livestream hinzubekommen. Praktischerweise ausgerechnet bei der - von der Wiener FPÖ verlangten - Sondersitzung zum für die SPÖ durchaus unangenehmen Thema Teuerung. Dass Ludwig, Hanke & Co. die FPÖ-Initiativen zur Entlastung der Bevölkerung nicht in den Kram passen, darf an dieser Stelle nicht überraschen, sind es doch die Wiener Genossen selbst, die kräftig an der Preisschraube drehen und die Menschen in Wien abräumen wie die Christbäume. Ein eigentlich seit langem notwendige Rücktritt des netten aber chronisch überforderten Wirtschafts- und Digitalisierungsstadtrats Hanke würd aber leider auch net viel nützen, da die Personaldecke der Wiener SPÖ löschblattldünn ist“, gibt sich der stellvertretende Klubobmann der Wiener FPÖ, LAbg. Toni Mahdalik, keiner Illusion hin.



Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at