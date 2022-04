AK gibt Tipps 2: Online-Preise fahren Achterbahn – Anbieter ändern Preise oft mehrmals täglich

Wien (OTS) - Bei Online-Buchungen oder Shoppen per Mausklick können die Preise extrem schwanken, je nach Gerät oder Tag, auch der Ort kann eine Rolle spielen. Das zeigt eine aktuelle AK Analyse. Die AK rät zu Preisvergleichs-Plattformen oder Preisvergleichen sowohl mit dem Laptop oder iPad als auch mit dem Handy.

Unterschiedliche Preise bei einer Online-Buchung am Handy und am Laptop – was Konsument:innen tun können:

+ Preisvergleichs-Plattformen nutzen: Bei Preisvergleichs-Plattformen, zum Beispiel idealo.at oder geizhals.at zeigen Ihnen die Anbieter die günstigsten Preise für Ihr Produkt an. Zum Teil erhalten Sie dadurch auch bessere Angebote als über das direkte Aufrufen des Shops.

+ Preise auf Laptop und Handy checken: Sie können Preise vergleichen, indem Sie sie mit Ihrem Smartphone als auch Standgerät ansehen. Das kann zu Ersparnissen führen.

+ Nicht aufspüren lassen: Sie können in Ihrem Webbrowser festlegen, dass es zu einem Schutz vor Aktivitätenverfolgung kommt, also Blockieren von Tracking. Cookies sowie Website-Daten werden somit mit dem Schließen des Fensters automatisch gelöscht. Unternehmen können dadurch keine umfangreiche Browser-Historie auswerten. Blockieren Sie auch Cookies von Drittanbietern und wählen Sie bei Cookie-Bannern aus, dass nur technisch nötige Cookies auf ihrem Endgerät erlaubt sein sollen.

+ Ort „faken“: Preise unterscheiden sich zum Teil dadurch, von wo aus Sie auf eine Website zugreifen. Nutzen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Dienst. Damit können Sie einen anderen Standort als Ihren tatsächlichen auswählen. Das bringt eventuell gute Preise. Einige Beispiele für seriöse VPN-Dienste: Mullvad VPN mit Sitz in Göteborg, Schweden, NordVPN mit Sitz in Panama City, Panama oder ProtonVPN mit Sitz in Plan-les-Ouates, Schweiz.

SERVICE: Mehr Tipps und die AK Erhebung zur Preisdifferenzierung im Online-Handel finden Sie unter www.arbeiterkammer.at/online-handel.

