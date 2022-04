Zum Muttertag eine Reise zu den Sternen schenken: Holiday on Ice SUPERNOVA führt durch die Weiten der Galaxie

Tickets für die fantastische Eisshow SUPERNOVA kaufen und mit etwas Glück zwei Übernachtungen im Austria Trend Hotel Astoria gewinnen

WIEN (OTS) - Endlich sind sie wieder da: Gemeinsame Live-Erlebnisse in der Wiener Stadthalle, Österreichs wichtigster Event-Location. Zum bevorstehenden Muttertag sind Tickets für erstklassige Konzerte und Shows ein ideales Geschenk. Auf dem Programm stehen in den kommenden Monaten lang ersehnte Auftritte großer Stars wie unter anderem von Wolfgang Ambros (15.06.), Wanda (17. und 18.06.), Die Fantastischen Vier (22.06.), Kiss (26.06.), The Killers (12.07.) und Pearl Jam (20.07.). Nähere Infos zu allen Events unter: www.stadthalle.com

Hotelaufenthalt in Wien gewinnen

Eine ganz besondere Chance gibt es nun beim Kauf von Tickets für die beliebteste Eisshow der Welt - Holiday on Ice: Im Aktionszeitraum von Dienstag, 26.04. bis Sonntag, 22.05.2022 Tickets für die neue Show Holiday on Ice SUPERNOVA kaufen, die Rechnungsnummer per E-Mail an erlebnis@stadthalle.com schicken und mit etwas Glück zwei Übernachtungen für zwei Personen im Vier-Sterne-Hotel „Austria Trend Hotel Astoria“ im Herzen Wiens gewinnen. Der Hotelaufenthalt wird unter allen gültigen Einsendungen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nähere Infos unter: Holiday on Ice SUPERNOVA

Faszinierende Sternbilder und glamouröse Kostüme

Holiday on Ice SUPERNOVA ist eine mitreißende Show der Superlative und lässt das Publikum in eine völlig neue Welt eintauchen: Zum Einsatz kommen aufwendige Kulissen mit faszinierenden Sternbildern, glamouröse Kostüme von Stardesigner Stefano Canulli und spektakuläre Special Effects. „Seit Jahrzehnten ist Holiday on Ice Garant für beste Unterhaltung für die ganze Familie. Jede Show ist einzigartig und voller Überraschungen. Bei SUPERNOVA wird es unter anderem echten Schneefall auf der Eisbühne geben“, verraten Matthäus Zelenka und Carola Lindenbauer, die beiden Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Das Team von Holiday on Ice kann es kaum erwarten, endlich wieder vor dem Wiener Publikum aufzutreten. Auf besondere Weise mit der Wiener Stadthalle verbunden ist der Regisseur von SUPERNOVA, Robin Cousins: Bei den Weltmeisterschaften im Jahr 1979 holte er in der Wiener Stadthalle die Silbermedaille. „Es ist eine riesige Freude für mich, dass Holiday on Ice nach der pandemiebedingten Pause nun mit meiner neuen Show SUPERNOVA in die Wiener Stadthalle zurückkehren wird“, sagt der Olympiasieger von 1980.

Holiday on Ice SUPERNOVA von 18.01. bis 29.01.2023 in der Wiener Stadthalle ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Besuchen Sie unser Presseportal: Fotos, Texte und Trailer zum Download

Alle Events www.stadthalle.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger, M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261

b.aichinger @ stadthalle.com

www.stadthalle.com



Katharina Springer, MAS

Stv. Leiterin Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 310

k.springer @ stadthalle.com

www.stadthalle.com