NESPRESSO erhält B Corp-Zertifizierung

Wir freuen uns, dass wir mit unserem unermüdlichen Engagement hier vor Ort in Österreich einen wichtigen Beitrag zur B Corp-Zertifizierung leisten konnten. Das zeigt deutlich, dass sich unsere Maßnahmen lohnen, wie unsere eigens eingeführte Recycling-Initiative oder unser Boutique-Konzept, welches auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen setzt – von der Innenausstattung über den Einsatz von erneuerbaren Energien bis hin zum Transport. Vor allem aber spornt uns die Auszeichnung an, noch mehr zu tun und unsere Vision auch in Zukunft weiter zu verfolgen.

Alessandro Piccinini, Geschäftsführer von Nespresso Österreich

