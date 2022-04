Generalinstandsetzung - Brücke über den Sorgenhüttlgraben bei Gruberau

LR Schleritzko: Entscheidend für bessere Verkehrssituation

St. Pölten (OTS) - Die Brücke über den Sorgenhüttlgraben im Zuge der Landesstraße L 2110 bei Gruberau im Gemeindegebiet von Breitenfurt bei Wien wird einer Generalinstandsetzung unterzogen. Die Arbeiten führt die Brückenmeisterei Alland in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region in halbseitiger Bauweise aus, haben Ende März begonnen und werden bis Mitte Juli abgeschlossen sein. Die Gesamtbaukosten von rund 30.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

„Der NÖ Landesstraßendienst trägt für über 4.500 Brücken die Verantwortung, sowohl von Brücken über kleinere Bäche bis hin zu jenen über die Donau oder Talübergänge. Damit die Verkehrssicherheit gewährleistet ist, erfolgen Maßnahmen wie hier bei der Brücke über den Sorgenhüttlgraben in der Gemeinde Breitenfurt bei Wien“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Die Arbeiten der Generalinstandsetzung umfassen die Erneuerung der Abdichtung und des Fahrbahnbelages sowie die Herstellung von neuen Randbalken inklusive Geländer. Weiters erfolgen Betoninstandsetzungen an der Tragwerksuntersicht und an den Widerlagern sowie Arbeiten zur Sicherung des Bachbettes unter dem Brückenobjekt.

Die Landesstraße L 2110 quert nördlich der Ortschaft Gruberau den Sorgenhüttlgraben mit einem Brückenobjekt aus dem Jahr 1972. Es handelt sich dabei um ein einfeldriges Stahlbetonplattentragwerk mit einer Gesamtstützweite von 4,12 Metern. Wesentliche Bauteile (Randbalken, Fahrbahnbelag, Abdichtung, Entwässerungssystem) entsprechen aufgrund der aufgetretenen Schäden nicht mehr den heutigen modernen Standards. Um weitere Schäden zu vermeiden und um alle Sicherheitseinrichtungen auf den heutigen Stand zu heben, hat sich der NÖ Straßendienst (Abteilung Brückenbau beim Amt der NÖ Landesregierung) entschlossen, die Brücke einer Generalinstandsetzung zu unterziehen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

