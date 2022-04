Süßes Nichtstun mit Alpenpanorama im Ötztal

Sich fallen lassen, die Beziehung zwischen Seele und Körper pflegen - das 4*S-Hotel „habicher hof“ im Ötztal lädt mit seiner neuen Wellnessoase zum süßen Nichtstun ein.

Hopfgarten (OTS) - Im Ötztal gibt es zu jeder Jahreszeit viel zu erleben. Umso wichtiger ist es, die Balance wieder herzustellen und sich Zeit zu nehmen die Seele baumeln zu lassen und die Batterien aufzuladen. Der neu gestaltete Wellnessbereich des Hotels „habicher hof“ ist der perfekte Ort dafür und lädt mit seinen 1.000 qm zum Entspannen und Relaxen ein.

KLAFS durfte die Wohlfühloase mit einer Biosauna, finnischen Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine, sowie gemütliche Liegemöglichkeiten ausstatten, um den Gästen Momente der Erholung und Ruhe zu ermöglichen. Und das mit einzigartiger Panoramaaussicht von der Sky-Terrasse in die Ötztaler Bergwelt versteht sich!

„Es war unser langjähriger Wunsch unser Hotel als ganzjährigen Tourismusbetrieb zu führen. Dazu war es sehr wichtig, in das dafür passende Angebot und die hoteleigene Infrastruktur zu investieren“, so Gastgeber Roland Haslwanter und führt fort: „Die Region Ötztal ist 365 Tage im Jahr geöffnet und unser Wellnessangebot bietet, gemeinsam mit unserem Verwöhn-Beautybereich, das perfekte Angebot im Haus bei gutem und schlechtem Wetter.“

Ein besonderes Highlight ist die neue Ausstattung der „Vitalsuite“ und „Skysuite“ mit kombinierter Sauna- bzw. Infrarotkabine. Wohlfühlen auf neuem Niveau, vor allem für den Gast, der eine individuelle Auszeit im Zimmer der Gemeinschaftssauna vorzieht.

Trotz der großen Investition in dieser herausfordernden Zeit war sich die Familie Haslwanter von Anfang an sicher mit KLAFS einen Top Partner an der Seite zu haben, war doch schon die erste Sauna des „habicher hof“ von 1975 von KLAFS. „ Wir sind von der langjährigen Verbindung, der herausragenden Professionalität sowie dem exzellenten After Sales Service überzeugt und wissen, dass wir uns voll und ganz auf KLAFS verlassen können. “

