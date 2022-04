AVISO – Symposium zum Thema „25 Jahre Gewaltschutzgesetz“

Freitag, 29. April 2022, 9 Uhr, mit Ministerinnen Susanne Raab und Alma Zadic, Minister Gerhard Karner sowie Marina Sorgo, Leiterin des Bundesverbands der Gewaltschutzzentren

Wien (OTS) - Das Frauenministerium, das Justizministerium und das Innenministerium laden gemeinsam mit dem Bundesverband der Gewaltschutzzentren anlässlich des 25. Jahrestages des Inkrafttretens des Gewaltschutzgesetzes am 29. April 2022 zum Symposium „25 Jahre Gewaltschutzgesetz“ ein.

Nach der Begrüßung durch Marina Sorgo, Leiterin des Bundesverbands der Gewaltschutzzentren und Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Steiermark, Frauenministerin Susanne Raab, Justizministerin Alma Zadic und Innenminister Gerhard Karner folgen Fachvorträgen zu den Themen "25 Jahre Gewaltschutzgesetz – Wie alles begann?", "Die Entwicklung des Gewaltschutzgesetzes aus polizeilicher Sicht" sowie "25 Jahre Gewaltschutz mit den Mitteln des Strafrechts in Österreich".

In Anschluss findet eine Podiumsdiskussion mit Martina Sorgo, Prof. Mag. Dr. Rudolf Keplinger, Leiter des Büros für Rechtsangelegenheiten in der Landespolizeidirektion Oberösterreich, Mag. Doris Täubel-Weinreich, Familienrichterin und externe Lehrende an der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien und Dr. Dina Nachbaur, Beratungsstelle für Gewaltprävention, statt.

Durch das Programm führt die ORF-Moderatorin Sandra Szabo.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter pressestelle@bmi.gv.at bis spätestens 28. April 2022, 12 Uhr, wird gebeten.

Zusätzlich wird die Veranstaltung per Livestream übertragen: Innenministerium Österreich bewegt - YouTube

WANN: Freitag, 29. April 2022, 9 Uhr (Einlass 8 Uhr)

WO: Sky Stage, Tech Gate Vienna, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at