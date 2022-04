Verleihung der Concordia Preise im Parlament

Heute erhalten Martin Thür, Christa Zöchling und Paul Lendvai die Concordia Preise

Wien (OTS) - Seit 1997 zeichnet der Presseclub Concordia Journalist*innen für außerordentliche publizistische Leistungen aus. In diesem Jahr wird Martin Thür (ORF) in der Kategorie Pressefreiheit für sein umfassendes Engagement im Sinne der Informationsfreiheit geehrt. In der Kategorie Menschenrechte hat Christa Zöchling die Jury mit ihrer profil-Reportage “Der Hölle entrissen” überzeugen können. Und der Ehrenpreis für das Lebenswerk geht an den Publizisten Paul Lendvai.

Die Laudationen halten Cathrin Kahlweit, Melita Šunjić und Armin Wolf.

Die Jurybegründung finden Sie auf der Concordia-Website. Die Veranstaltung wird in der Mediathek des Parlaments ab 17 Uhr live gestreamt.

