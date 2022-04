E-Bike-Festival "E-Motions": Mit jeder Tour zum Hochgenuss

Vom 27. bis 29. Mai dreht sich am Millstätter See alles ums E-Biken. Guides zeigen die schönsten Touren, Bike-Hersteller präsentieren Neuheiten und Shows sorgen für den Wow-Effekt.

Millstätter See (OTS) - Dieses Event lässt Biker-Herzen höherschlagen: Vom 27. bis 29. Mai findet am Millstätter See in Kärnten das Bike-Festival "E-Motions" statt. Hier läuft es rund für Groß oder Klein. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In den Technik-Workshops geben Profis ihre persönlichen Tipps und Tricks weiter. Kinder können sich auf den Übungsparcours unter fachkundiger Anleitung nach Lust und Laune austoben. Aber auch Action kommt in diesen Tagen nicht zu kurz: Spitzensportler wie Tom Öhler oder Stefan Müller sorgen mit ihren Shows für Begeisterung. Führende Bike-Hersteller wie Bären Bikes oder KTM stellen auf dem Veranstaltungsgelände in Seeboden ihre neuesten Modelle zum kostenlosen Testen bereit und beraten aus erster Hand.

Eröffnungstour mit Olympia-Sieger Franz Klammer

Niemand geringerer als Olympia-Sieger und Ski-Idol Franz Klammer wird bei der Eröffnungstour am 27. Mai, die einen Vorgeschmack auf die Mehrtagestour “Kärnten Seen-Schleife” gibt, mitradeln.

Die einzige Frage, die sich jetzt noch stellt: Welche Tour darf es denn sein? Die Bike-Guides haben für jede Könnerstufe die perfekte Route im Programm: vom genussvollen Biken rund um den Millstätter See oder zum idyllisch gelegenen Egelsee, über die anspruchsvollere nock/bike Trailsafari bis hin zur E-Rennradtour mit Ex-Radprofi Paco Wrolich.

“Bei uns finden Biker 1000 Kilometer Rennradstrecken, mehr als 350 Kilometer auf Trails und Mountainbike-Strecken sowie über 570 ausgewiesene Routen-Kilometer für Genuss-Radfahrer. Es ist für jeden die perfekte Tour dabei", sagt Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge.

