1MORE BRINGT DEN EVO AUF DEN MARKT, SEIN NEUES FLAGGSCHIFF UNTER DEN KABELLOSEN LDAC-OHRHÖRERN, DAS AUDIOPHILEN HI-RES-SOUND FÜR DIE BREITE MASSE BIETET

San Diego (ots/PRNewswire) - Die Spitzen-Ohrhörer von 1MORE bieten Hi-Res Wireless Audio zu einem erschwinglichen Preis und verfügen über 42 dB Hybrid Noise Cancellation, sechs Mikrofone mit einem Deep-Learning-Algorithmus und einen fachmännisch abgestimmten Dual-Diver. Sie sind solide, aber fortgeschritten.

1MORE wird in Kürze die Weiterentwicklung seiner auf der CES 2020 preisgekrönten True Wireless ANC-Ohrhörer bekannt geben, und zwar mit den brandneuen EVO-Ohrhörern. Die Ohrhörer basieren auf ihrem Markenzeichen, dem Doppeltreiber, und verfügen über einen Frequenzgang von 20 Hz bis 40 kHz, der für eine extrem hohe Audioqualität sorgt und den Ohrhörern das Hi-Res Audio-Zertifikat einbrachte. Zusammen mit dem 4-fachen Grammy-Preisträger und Tontechniker Luca Bignardi und der fortgesetzten Partnerschaft von 1MORE mit Sonarworks, liefern die 1MORE EVO außerdem eine unglaubliche Klarheit, druckvolle Bässe, knackige Stimmen, unvergleichliche Details und eine breite Klangbühne, die auch bei niedrigen Lautstärken hervorragend ist. Mit der Unterstützung des LDAC-Codecs bietet das EVO eine Dekodierrate von bis zu 990 Kbit/s und sorgt so für eine detailreiche Klanglandschaft und eine präzise Musikwiedergabe.

Das ultimative kabellose Audioerlebnis verfügt über eine ebenso beeindruckende Geräuschunterdrückung, die es Audiophilen ermöglicht, die präzise Wiedergabe jedes ausgewählten Mediums zu genießen. Die 1MORE EVO setzten auf die bekannte QuietMax-Technologie, die sowohl ein Feedforward- als auch ein Feedback-Mikrofon auf jedem der Ohrhörer kombiniert, das die Umgebungsfrequenzen sowohl außerhalb der Ohrhörer als auch innerhalb des Hohlraums erfassen kann, um unerwünschte Frequenzen zu unterdrücken und den charakteristischen Klang zu liefern, für den 1MORE bekannt ist. Alles in allem liefern die 1MORE EVO eine erstaunliche Geräuschunterdrückung von 42 dB, die nicht nur für eine hervorragende Auflösung, sondern auch für ein ruhiges Klangerlebnis sorgt. Die QuietMax-Suite wird durch mehrere Optionen zur Geräuschunterdrückung ergänzt, darunter eine „adaptive ANC", die ein- oder ausgeschaltet werden kann und die Umgebungsgeräusche mithilfe eines Algorithmus intelligent erkennt und entfernt. Die Ohrhörer ändern automatisch den Pegel der Geräuschunterdrückung entsprechend, um ein optimales Hörerlebnis zu gewährleisten.

Die 1MORE EVO setzen noch einen drauf und bieten zwei Transparenzmodi, zwischen denen man wechseln kann. Ein traditioneller Pass-Through-Modus ermöglicht es dem Benutzer, die Umgebungsgeräusche durchzulassen, was besonders in Situationen mit hohem Verkehrsaufkommen nützlich sein kann, um die Umgebung besser wahrzunehmen. Als ob das nicht schon genug wäre, bietet 1MORE auch einen zusätzlichen Voice Enhancement-Modus, der Frequenzen wie die menschlicher Stimmen verstärkt, um Situationen wie Begegnungen mit passierenden Personen oder beim Hören wichtiger Durchsagen auf einem Bahnsteig noch besser wahrzunehmen. Außerdem sind die 1MORE EVO mit insgesamt sechs Mikrofonen und einem KI-gestützten Deep Neural Network-Algorithmus nahtlos zusammen, um Umgebungsgeräusche herauszufiltern und Ihre Stimme beim Telefonieren so zu lenken, dass Sie kristallklare Gespräche führen können.

Die Ohrhörer bieten sowohl eine 15-minütige Schnellladung für 4 Stunden Musikgenuss als auch Unterstützung für kabelloses Aufladen nach Qi-Standard, um den Komfort zu erhöhen. Insgesamt sind diese Ohrhörer wirklich ein Paar, mit dem Sie überall hingehen können, und bieten bis zu 28 Stunden Spielzeit. Über die 1MORE MUSIC App können zwei Geräte miteinander verbunden werden, so dass ein nahtloser Wechsel zwischen den Geräten möglich ist, da die 1MORE EVO Ohrhörer durch Bluetooth 5.2 mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden können. Das 3D-Panel der EVO-Ohrhörer ist aus glatter Keramik gefertigt, die elektromagnetische Signalstörungen wirksam reduziert und so für eine stabile Audioübertragung sorgt, wo immer Sie auch sind.

Das 1MORE EVO werden ab dem 10. Mai weltweit auf allen Amazon-Marktplätzen, der 1MORE USA Website, AliExpress und Goboo erhältlich sein. Darüber hinaus bietet 1MORE 30 $/25 £/30 € Rabatt für die ersten 30 Tage auf den Amazon-Marktplätzen und mit dem Rabattcode „EVO30"auf der 1MORE USA Website.

INFORMATIONEN ZU 1MORE

1MORE hat sich auf akustisches Design und Entwicklung, intelligente Software und tragbare Audioprodukte spezialisiert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, hervorragende Audioqualität zu verbraucherfreundlichen Preisen zu liefern. Darüber hinaus wurden die Produkte von 1MORE mit zahlreichen Industrie- und Designpreisen ausgezeichnet, darunter die prestigeträchtigen CES Innovation Awards, RedDot, iF Design Awards und andere wichtige Industrieauszeichnungen.

