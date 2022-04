„So schaut’s aus – In memoriam Ostbahn Kurti“ am 26. April um 23.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Weitere Programmänderung in memoriam Willi Resetarits:

ORF 1 widmet dem gestern verstorbenen Ausnahmekünstler am Dienstag, dem 26. April 2022, um 23.00 Uhr die 2004 entstandene Dokumentation „So schauts’s aus – In memoriam Ostbahn Kurti“, in der seine Crewmitglieder und Wegbegleiter zu Wort kommen.

Anlass für diesen Film, der auch eine Retrospektive des Schaffens der Kunstfigur Kurt Ostbahn ist, war das Abschiedskonzert auf der Hohen Warte in Wien.

