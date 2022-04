Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Gerhard Track: „Ein Leben, erfüllt vom Brennen für die Musik“

Wien (OTS) - "Heute trauern wir um Gerhard Track, der über Jahrzehnte das Wiener Musikleben in unterschiedlichen Funktionen mitgeprägt und mit seinem internationalen Wirken das Musikerbe dieser Stadt in die Welt getragen hat“, so reagiert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf die Nachricht vom Tode des Dirigenten und Komponisten. „Früh wurde Gerhard Tracks Liebe zum Chorgesang geweckt: Bereits als Siebenjähriger wurde er in den Konzertchor der Wiener Sängerknaben aufgenommen. In den 1950er-Jahren wurde er dort Chorleiter und gab später seine Erfahrungen jahrzehntelang als Professor in den USA weiter.“

„In Wien hat Track bei Hans Swarowski an der Musikuniversität Dirigieren studiert und wurde Jahre später selber zum Leiter einer wichtigen Ausbildungsstätte für junge Musiker*innen, dem Konservatorium der Stadt Wien“, erinnert die Stadträtin an das Wirkungsfeld Tracks. „Auch nach seiner Pensionierung war er unermüdlich in aller Welt tätig. Immer stand die Ausbildung junger Menschen und damit die Weitergabe des Feuers, des Brennens für die klassische Musik, wie er sie in seiner Heimatstadt von früh auf selbst erlebte, im Zentrum seines Wirkens. Seine Kompositionen werden ebenso wie die vielen Funken, die er bei seinen Schüler*innen entfachen konnte, fortleben.“

Geehrt wurde Gerhard Track mit dem Goldenen Ehrenzeichen für die Verdienste um das Land Wien.

