Sieber: Die ÖVP ist die Familienpartei in Österreich

ÖVP-Familiensprecher: Schon viele Maßnahmen für bessere Rahmenbedingungen für Familien umgesetzt

Wien (OTS) - „Die ÖVP setzt sich wie keine zweite Partei für Familien ein. Familienpolitik ist eine Querschnittsmaterie – viele politische Bereiche sind davon betroffen. Deshalb ist ein lebendiger Austausch und eine Abstimmung zwischen den Familiensprechern aus Bund und Landtagen unbedingt notwendig“, sagte ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber heute, Montag, in einem Gespräch mit Susanne Raab, den Familiensprecher/innen der Landtage und mit Vertreter/innen von Familienorganisationen.

Sieber: „In den letzten Jahren wurde ausdauernd an besseren Rahmenbedingungen für Familien gearbeitet und von der Erhöhung des Familienbonus über die Sonderbetreuungszeiten und den Kindermehrbetrag wurden viele Maßnahmen konkret umgesetzt.“

„DIE familienpolitische Entlastung der letzten Jahre ist der Familienbonus“, betonte Sieber weiter. Mit der ökosozialen Steuerreform werde der Familienbonus nochmals angehoben – „bis zu 2000 Euro pro Kind sind eine enorme Leistung der Bundesregierung und eine spürbare Entlastung für die Familien in Österreich.“ Der Familienbonus plus tritt mit Juli 2022 in Kraft – der Vollausbau der Entlastung des Familienbonus kommt ab 2025 in Höhe von 600 Millionen Euro. Dies alles gelte es nun auch verstärkt ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, sagte Sieber im Gespräch mit den Vertreter/innen der Bundesländer. „Ich habe mich sehr über das Kommen der Familiensprecher/innen und den Austausch mit ihnen gefreut. Die Tatsache, dass auch Klubobmann August Wöginger und Familienministerin Susanne Raab bei uns waren, zeigt die Bedeutung, die wir in der ÖVP der Familienpolitik beimessen.“

Der Familienbonus von 2.000 Euro stellt eine Steuererleichterung dar, welche ab einem Gehalt von rund 1.700 Euro brutto voll bezogen werden kann. „Mit der Erhöhung des Kindermehrbetrags auf 450 Euro pro Kind und Jahr, geht die ÖVP besonders auf die Lebensumstände von Geringverdiener/innen ein, da der Bezieherkreis auf alle Erwerbstätigen mit Kindern ausgeweitet wurde“, schließt ÖVP-Familiensprecher Sieber

