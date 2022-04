Einladung: Virtuelles Pressegespräch im Vorfeld des PHARMIG ACADEMY Rare Diseases Dialogs

Der lange und steinige Weg bis zur richtigen Diagnose: Wie können wir die Hürden erkennen und beseitigen?

Wien (OTS) - Bis zu fünf Jahre dauert es im Schnitt, bis eine seltene Erkrankung bei Betroffenen richtig diagnostiziert wird. Eine lange Zeit, die für viele unangemessene Behandlungen und Versorgungsoptionen bedeutet und die von Fehldiagnosen, Stress und Schmerzen geprägt ist. Gibt es am Ende keine passende Behandlung, können Betroffene und Angehörige wenigstens mit einer korrekten Diagnosestellung für ihre Zukunft planen.

Wie diese Odyssee für Betroffene verkürzt werden kann, welche europäischen Empfehlungen und Initiativen es dazu gibt und welchen Beitrag hierbei „Undiagnosed Diseases“-Programme in Österreich leisten können, erfahren Sie bei diesem virtuellen Pressegespräch am 3. Mai 2022 um 10:00 Uhr.

Die Vortragenden und GesprächspartnerInnen (in alphabetischer Reihenfolge) sind:

Dr. Steph Grohmann , Senior Program Manager Research Ethics and Integrity am Open Innovation in Science Center | Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) und Projektmitarbeiterin im neuen EU-Forschungsprojekt "Screen4Care"

, Senior Program Manager Research Ethics and Integrity am Open Innovation in Science Center | Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) und Projektmitarbeiterin im neuen EU-Forschungsprojekt "Screen4Care" Dr. Sylvia Nanz , Medical Director | Pfizer Corporation Austria und stellvertretende Vorsitzende | PHARMIG Standing Committee Rare Diseases

, Medical Director | Pfizer Corporation Austria und stellvertretende Vorsitzende | PHARMIG Standing Committee Rare Diseases Dr. Ursula Unterberger, FÄ für Neurobiologie | Orphanet Austria und Nationales Büro für seltene Erkrankungen (NB NAP.se), Medizinische Universität Wien

Moderation: Peter Richter, PHARMIG (PR)

Datum: 03.05.2022, 10:00 Uhr, via Microsoft Teams

Dauer: ca. 45 Minuten

Anmeldungen bitte bei Peter Richter unter peter.richter@pharmig.at. Den Link zur Veranstaltung erhalten Sie nach der Anmeldung.

Sie sind herzlich eingeladen, nicht nur am Vorab-Pressegespräch, sondern auch am Rare Diseases Dialog der PHARMIG ACADEMY teilzunehmen. Die Hybrid-Veranstaltung startet am selben Tag um 16 Uhr vor Ort im Festsaal der Urania Wien, Uraniastraße 1 in A-1010 Wien und Online via Zoom. Mehr Details zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie hier.

