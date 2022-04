Flimmit in memoriam Willi Resetarits: „Vom ewechn Lem“, „Blutrausch“, „Orte der Kindheit“, und „Mein Favoriten“

Wien (OTS) - In memoriam Willi Resetarits zeigt Flimmit (flimmit.at) ab heute, dem 25. April 2022, fünf Produktionen, die Resetarits’ Kindheit und seinen musikalischen wie schauspielerischen Werdegang noch einmal beleuchten.

„Vom ewechn Lem“, eine feinfühlige und zugleich humorvolle Dokumentation von Filmemacher Jürgen Moors, begleitet Willi Resetarits, Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth bei den Vorbereitungen für ihren Auftritt am „Sprudel, Sprudel und Musik“-Festival am Grundlsee und gibt Einblicke in die besondere Freundschaft dieser vier Künstler.

Im Spielfilm „Blutrausch“, wo er neben seinem Bruder Lukas spielt, gerät Willi Resetarits’ Kunstfigur Dr. Kurt Ostbahn in eine skurrile Kriminalgeschichte. Als Hauptverdächtiger, potenzielles Opfer und Teilzeitdetektiv in Personalunion hat Dr. Kurt Ostbahn einiges um die Ohren in diesem Wiener Krimi, der sich augenzwinkernd durch die Noir-und Slasher-Film-Geschichte zitiert.

Ebenfalls Teil des Schwerpunkts ist ein Dacapo der ORF-Grätzelgeschichten-Reihe „Mein Favoriten“ aus dem Jahr 2010. Willi Resetarits führt dabei durch den 10. Wiener Gemeindebezirk und zeigt dem Publikum zentrale Orte seiner Jugend.

2016 ging es für den Ostbahn Kurti außerdem zu Birgit Denk in die ORF III Sendung „Denk mit Kultur“, wo er über sein Markenzeichen Sonnenbrillen und über seine vielen Auszeichnungen sprach.

Den Schwerpunkt in memoriam Willi Resetarits komplettiert Flimmit mit der 2015 entstandenen Ausgabe der ORF-Reihe „Orte der Kindheit“:

Peter Schneeberger begleitet Willi Resetarits auf eine Reise ins südburgenländische Stinatz, wo Resetarits geboren wurde und die ersten Jahre seiner Kindheit verbracht hatte.

