Caritas begrüßt Entsendung von Christoph Riedl in den Publikumsrat des ORF

Christoph Riedl, Generalsekretär der Caritas Diözese St. Pölten, wird Vertreter der römisch-katholischen Kirche im wichtigsten Höhrer*innen- und Seher*innen-Gremium des ORF.

St. Pölten (OTS) - Wie heute bekannt wurde, entsendet die katholische Kirche Christoph Riedl, Caritas-Generalsekretär der Diözese St. Pölten, in den Publikumsrat des ORF. Diesen Beschluss fasste die österreichische Bischofskonferenz im Rahmen ihrer Vollversammlung Mitte März. Er folgt damit Herbert Beiglböck nach, der bis jetzt die Vertretung innehatte.

"Mit Christoph Riedl wird ein kompetenter und engagierter Caritas-Generalsekretär als offizieller Vertreter der katholischen Kirche in den Publikumsrat des ORF bestellt. Als ehemaliger ORF-Religionsjournalist kennt er den österreichischen Journalismus und weiß um die Bedeutung eines unabhängigen, ausgewogenen und im Sinne des Publikums agierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunks", so Caritas-Direktor der Diözese St. Pölten, Hannes Ziselsberger. „Als Caritas sind wir Teil des öffentlichen Diskurses und erleben, wie wichtig faktenorientierte Information für unsere Gesellschaft ist. Die Bedeutung gerade des ORF als größtes Medienunternehmen des Landes kann in Zeiten wie diesen kaum überschätzt werden. Ich freue mich daher, dass Persönlichkeiten aus der Caritas im Sinne des Publikums die Arbeit des ORF mitgestalten können.“

„Ich freue mich sehr über diese Entsendung und das damit mir damit entgegengebrachte Vertrauen“, so Christoph Riedl. „Als ehemaliger Journalist im ORF weiß ich um die besondere öffentlich-rechtliche Verantwortung des ORF und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu dieser Verantwortung gehört es aber auch, dass Inhalte des ORF auf allen Plattformen langfristig zur Verfügung gestellt werden können. Eine zeitliche Befristung von Inhalten in der TVthek oder Beschränkungen für die Publikation von Inhalten in sozialen Medien sind ein Anachronismus. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, dem ORF die Möglichkeit zu geben, den Anforderungen der modernen Informationsgesellschaft gerecht zu werden.“, so Riedl.

Zur Vielfalt des ORF gehört, so Riedl, auch die Religionsberichterstattung in Fernsehen, Radio und im Internet. „Nach wie vor sind Religion, Spiritualität und Glaube für viele Menschen wichtige Bestandteile ihres Lebens. Dieser Tatsache wird im Rahmen der umfassenden und qualitativ hochwertigen Religionsberichterstattung im ORF entsprochen.“ so Christoph Riedl, der von 2009 bis 2017 selbst Journalist in der Hauptabteilung Religion des ORF war. „Der behutsame und nie voyeuristische Blick auf Menschen an den Rändern der Gesellschaft und des Lebens sowie die journalistische Aufarbeitung ethischer Themen zeichnet die Angebote der Hauptabteilung Religion und Ethik aus“, so Riedl.

Zur Person

Christoph Riedl wurde 1978 in Wien geboren. Ab 1999 war er Büroleiter der katholischen Jungschar in der Diözese St. Pölten, ab 2002 Bundesgeschäftsführer der Kinderorganisation. In dieser Funktion war Riedl mehrere Jahre Vorstandsmitglied der österreichischen Bundesjugendvertretung sowie im Netzwerk Kinderrechte.

Ab 2007 war Christoph Riedl als Journalist im ORF tätig: Zunächst als Redakteur in der außenpolitischen Redaktion der „Zeit im Bild“, ab 2009 als Redakteur in Hauptabteilung Religion, wo Riedl vorwiegend Beiträge für das Magazin „Orientierung“ produzierte und das Religionsmagazin ab 2010 auch selbst moderierte. Neben der „Orientierung“ moderierte Riedl – bis zu seinem Wechsel 2017 zur Caritas – auch die meisten Religions-Sondersendungen des ORF und analysierte kirchenpolitische Ereignisse im Rahmen der Sendungen des aktuellen Dienstes. In seiner Zeit im ORF war Christoph Riedl auch Redaktionsrat der Hauptabteilung Religion.

Seit 2017 ist Riedl bei der Caritas der Diözese St. Pölten tätig, wo er als Generalsekretär für Solidarität, Kommunikation & Soziales unter anderem den Außenauftritt der Caritas verantwortet. Seit 2019 ist Christoph Riedl Mitglied des österreichischen PR-Ethikrates.

Fotos & Informationen unter: https://wolke.cstp.at/s/6GtPR9tCyqnBrLo

Honorarfreie Verwendung im Rahmen der aktuellen Berichterstattung.

Credit: Barbara Maly

Rückfragen & Kontakt:

Petra Riediger-Ettlinger

petra.riediger-ettlinger @ caritas-stpoelten.at

0676 838 44 7785