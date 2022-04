Toto: Jackpot – in der nächsten Runde warten 10.000 Euro

Jackpot auch beim Zwölfer mit 5.000 Euro und in der Torwette mit mehr als 30.000 Euro

Wien (OTS) - Nach dem Super-Gewinn eines Wieners, der in der Vorwoche den Elffachjackpot geknackt hat, heißt es nun wieder Jackpot bei Toto. Und zwar gleich in zwei Rängen. Denn es gab nicht nur keinen Dreizehner, sondern auch keinen Zwölfer. Beim Dreizehner geht es daher in der nächsten Runde um etwa 10.000 Euro, beim Zwölfer um mehr als 5.000 Euro.

Auch in der Torwette wird der Jackpot im ersten Rang fortgeschrieben, hier liegen bereits mehr als 30.000 Euro im Topf. Und da es auch keine vier richtigen Ergebnisse gegeben hat, wartet auch im zweiten Rang ein Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 17A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 16B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 5.203,46 - 10.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.809,87 2 Elfer zu je EUR 312,20 11 Zehner zu je EUR 113,50 78 5er Bonus zu je EUR 6,60

Der richtige Tipp: X 2 1 2 1 / 1 X X 2 1 2 2 X 1 X 2 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 31.361,28 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 349,34 Torwette 3. Rang: 11 zu je EUR 39,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 157.732,24

Torwette-Resultate: 1:1 2:+ 2:0 1:+ 1:0

