Großbauer: Der Tod von Willi Resetarits macht uns betroffen und traurig – er hinterlässt eine große Lücke

ÖVP-Kultursprecherin bestürzt vom Tod des Künstlers

Wien (OTS) - Mit großer Bestürzung und Trauer reagiert auch ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer auf den Tod von Willi Resetarits. "Willi Resetarits hat ganze Generationen mit seiner Musik, seinem Können, seinem Humor, seinem sozialen Empfinden und Engagement begleitet – so auch mich. Sein so plötzlicher Tod macht uns betroffen und traurig und er hinterlässt eine große Lücke in der musikalischen, künstlerischen Szene genauso wie im sozialen Leben unserer Gesellschaft", so Großbauer heute, Montag. "Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Freund/innen und Weggefährt/innen, seinen musikalischen Begleiter/innen und allen Vereinen, in denen er sich so leidenschaftlich engagiert hat. Eine große Fangemeinde trauert um ihn und er wird in unserer Erinnerung bleiben." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at