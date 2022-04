„12. Open Mic Night“ am Freitag im Bezirksmuseum 15

Kabarett und Musik, Eintritt frei, Anmeldung: 0664/249 54 17

Wien (OTS/RK) - 2016 hat das ehrenamtliche Team des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) das beliebte Projekt „Open Mic Night“ gestartet. Seither haben jeweils im April und Oktober junge Künstler*innen eine Möglichkeit, ihr Schaffen in den Sparten Musik, Kleinkunst und Poesie der Öffentlichkeit zu präsentieren. Am Freitag, 29. April, ist es wieder soweit: Die „12. Open Mic Night“ beginnt um 19.30 Uhr und dauert bis 21 Uhr. Neben den Kabarettistinnen Evelin Pichler und Monika Ertl treten an dem Abend die Musikerin Izy Riff und der Musiker Tom Klemt (beide: Gitarre, Gesang) auf. Riff und Klemt spannen den Klangbogen mit Eigenkompositionen von Rock bis zum Funk. Zudem musiziert das Duo „Rolandrea“ (Cello, Gitarre, Gesang) und die Gäste hören „Kammermusik, die rockt!“. Alex Anders überrascht mit einem künstlerischen Potpourri, von der „Liedermache“ bis zur Performance. „Jazzika, das Meerschwein“ und „Li’l Anders“ unterstützen den vielseitigen Akteur. Der Eintritt ist frei.

Spenden für das Museum nimmt das ehrenamtliche Team (Leiterin: Brigitte Neichl) aber gerne an. Die Besucher*innen sollen die die aktuellen Corona-Vorschriften befolgen. Weiters bittet die Museumsmannschaft um Anmeldungen zu der Veranstaltung: Telefon 0664/249 54 17 bzw. E-Mail bm1150@bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/ (Schluss) enz

