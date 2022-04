ORF III am Dienstag: „Burgen und Schlösser in Österreich: Vom Vulkanland ins Schilcherland“

Außerdem: „Österreichs Adel unter sich“ und eine neue Folge „Was schätzen Sie ..?“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information bereist am „Kulturdienstag“, dem 26. April 2022, die Burgen und Schlösser vom Vulkanland bis ins Schilcherland, bevor zwei Produktionen von „Österreichs Adel unter sich“ hinter die Kulissen der Adeligen von heute blicken. Danach prüfen Expertinnen und Experten des Dorotheum in einer neuen Ausgabe von „Was schätzen Sie ..?“ wieder Kunstgegenstände auf Herkunft und Wert.

Sie sind identitätsstiftende Wahrzeichen und hüten unverwechselbare Kulinarik – der zweite Teil der neuen ORF-III-Dokumentationsreihe „Burgen und Schlösser in Österreich“ (20.15 Uhr) führt „Vom Vulkanland ins Schilcherland“ in der Weststeiermark. Ausgangspunkt der filmischen Reise ist die imposante Riegersburg, die wohl stärkste historische Festung des Abendlandes, die noch heute im Besitz des Fürstenhauses Liechtenstein ist und als eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Steiermark gilt.

Standesgemäß zu reisen ist seit jeher eine Disziplin der heimischen Aristokratie. Die Nachkommen von heute halten gerne an dieser Tradition fest. Für die „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Österreichs Adel unter sich: Nobles Reisen“ (21.05 Uhr) begleitet Gestalter Gebhard Hölzl Vertreter/innen des Adelsstandes auf ihren Reisen. Anschließend ist es Gebhard Hölzl in der zweiten „Erbe Österreich“-Folge „Österreichs Adel unter sich: Familienmythen“ (21.55 Uhr) gelungen, Erinnerungen an adlige Familienoberhäupter und damit Lenker ganzer Dynastien einzufangen. Die über Generationen weitergegebenen Erzählungen haben mancherorts Familienmythen entstehen lassen, mit welchen die Altvorderen in die Geschichte eingegangen sind.

Eine „Was schätzen Sie ..?“-Neuproduktion (22.45 Uhr) zeigt im Spätabend wieder spannende Kunstobjekte mit Charme und Geschichte, die von Expertinnen und Experten des Dorotheum geprüft werden. Dazu begrüßt Moderator Karl Hohenlohe Gäste im Studio, die u. a. einen historischen Schreibblock mit Bezug zu Kaiser Franz Joseph, eine Schweizer Reiseuhr mit romantischer Geschichte und einen uralten Diaprojektor mit mehr als 30 farbprächtigen Dias mitbringen.

