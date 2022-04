Meine Chance - Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung starten

Beratung vor Ort in fünf Bezirken

Wien (OTS) - Der waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds startet unter dem Motto „Meine Chance“ ab 26. April die Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung. Gemeinsam mit rund 60 Organisationen finden bis 20. Mai über 80 kostenlose Veranstaltungen zu den Themen Ausbildung, Berufswahl, Jobsuche, Nachholen von Bildungsabschlüssen und Fördermöglichkeiten statt.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke will die Wienerinnen und Wiener mit den Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung möglichst direkt ansprechen: „Wir wollen die Information und Beratung so nahe wie möglich zu den Wienerinnen und Wiener bringen. Damit soll es einfacher werden, zur passenden Unterstützung für das Weiterkommen im Beruf zu kommen. Förderungen wie etwa der Digi-Winner mit der AK werden bekannt gemacht, damit berufliche Aus- und Weiterbildung etwa in der Digitalisierung leichter fällt. Besonders am Herzen liegt mir das Nachholen von Bildungsabschlüssen, wie etwa dem Lehrabschluss.“

Den Start der Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung macht Simmering von 26. bis 29. April. Es folgen Rudolfsheim-Fünfhaus und Hernals von 9. bis 13. Mai und Leopoldstadt und die Brigittenau von 16. bis 20. Mai.

Highlights unter den Veranstaltungen sind die Infomessen „Weiterkommen im Beruf“, am 26. April von 16 Uhr 30 bis 19 Uhr in der SiMM City, Simmeringer Hauptstraße 96A, am 9. Mai von 16 Uhr 30 bis 19 Uhr in der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, Schwendergasse 41, und am 16. Mai von 16+ Uhr 30 bis 19 Uhr im Veranstaltungszentrum CATAMARAN, Johann-Böhm-Platz 1.

Für Jugendliche ist die Berufsorientierungsmesse #gemmalehre am 11. Mai von 10 bis 18 Uhr in der Lugner City, Gablenzgasse 11, besonders interessant. Fragen rund um Ausbildungs- und Berufswahl werden hier von Expert*innen kompetent beantwortet, zusätzlich sind praktische Übungen möglich. Der waff bietet auch unter www.gemmalehre.at eine Zusammenstellung der wichtigsten Beratungsstellen zur Berufswahl und Lehrstellensuche.

Neben Jugendliche erhalten auch Erwachsene einen guten Überblick über die Aus- und Weiterbildungslandschaft sowie Fördermöglichkeiten des waff. Neben Präsenzveranstaltungen gibt es auch Online-Formate. Detailreiche Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden sich unter www.meinechance.at.

Die Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung sind eine Initiative im Rahmen des Qualifikationsplans Wien 2030 und werden vom waff in Zusammenarbeit mit den Wiener Bezirken organisiert.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Hacker

Mediensprecherin Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81331

sabine.hacker @ wien.gv.at



Johann Baumgartner

Mediensprecher, waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

Tel.: +43 1 21748 330

E-Mail: johann.baumgartner @ waff.at