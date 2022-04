Sonnenstrom aus der eigenen PV-Anlage noch im Jahr 2022 nutzen

Schwanenstadt (OTS) - Neben der Wasserkraft, gewinnt in der österreichischen Stromproduktion die Sonnenkraft immer mehr an Bedeutung. Niederschlagsarme, aber sonnenreiche Jahre zeigen, dass Energie aus Photovoltaikanlagen die perfekte Ergänzung zu Strom aus Wasserkraft ist. Daher hat sich KWG in den letzten Jahren verstärkt auf die Errichtung von PV-Anlagen konzentriert und bietet nun ein innovatives Konzept für die eigene PV-Anlage am Dach an.

„Wir haben ein völlig neuartiges Konzept für unsere Kunden und Interessenten entwickelt,“ erklärt Peter J. Zehetner, Geschäftsführer des Ökostromanbieters KWG aus Schwanenstadt. „Es zielt darauf ab, dass man bei uns eine PV-Anlage zum Fixpreis bestellen kann, ohne dass vorher eine aufwändige Abstimmung und Besichtigung notwendig ist.“ Dies funktioniert bei KWG über ein standardisiertes Angebot bzw. ein Online-Tool. Der Interessent wird mit verschiedenen Fragen zur Dachbeschaffenheit, Traufhöhe etc. durch den Bestellprozess geleitet und kann die Bestellung gleich online abschließen.

Zusätzlich zur einfachen Bestellung überzeugt das Paket von KWG durch eine transparente Preisbildung. Drei verschiedene PV-Modelle zwischen 3,2 kWp und 8 kWp bietet das Unternehmen an. Und dies zu einem Fixpreis für das jeweilige Modell. „Ich bin sehr stolz, dass es uns gelungen ist, ein so transparentes Angebot für unsere Kunden und Interessenten zu erstellen,“ zeigt sich Peter J. Zehetner erfreut. „Für unsere treuen Kunden haben wir noch ein besonders Zuckerl, sie bekommen die PV-Anlagen nämlich zum KWG Kundenpreis.“ Und nicht nur das. Wer seine PV-Anlage bei KWG bestellt bekommt diese noch im heurigen Jahr montiert. Langfristige und verlässliche Partnerschaften machen es möglich, dass KWG, trotz der schwierigen Liefersituation bei PV-Paneelen und Wechselrichtern noch bis zu 50 Anlagen mit einer garantierten Montage im Jahr 2022 anbieten kann.

Rückfragen & Kontakt:

KWG Kraftwerk Glatzing-Rüstorf

Susanne Aschenbrenner

Marketing

076736996-37

aschenbrenner @ kwg.at

www.kwg.at