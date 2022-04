Tanja Graf: Regierung sorgt für Entlastung, während Opposition nur politisches Kleingeld wechselt

Analysen der Expertengruppe für Inflationsentwicklung werden in weitere politische Entscheidungen einfließen - Bisherige Maßnahmen von fast 4 Mrd. Euro sprechen klare Sprache

Wien (OTS) - „Während die Bundesregierung handelt und breite Maßnahmen gegen die Teuerung setzt, wechselt die Opposition weiterhin nur politisches Kleingeld. Anders ist das Schlechtreden der heute zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommenden ‚Expert:innengruppe zur Beobachtung und Analyse der Inflationsentwicklung‘ (EBAI) nicht zu erklären“, hält ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf fest. Es sei absurd, wenn der politische Mitbewerb den Vorwurf der „Showpolitik“ erhebe, denn: „Finanzminister Magnus Brunner holt sachlich Expertinnen und Experten sowie die Sozialpartner an einen Tisch, so wie beispielsweise der ÖGB gewollt hat. Die ‚Showpolitik‘ kommt hier allein von der Opposition, die mediale Inszenierung wieder einmal über die sachliche Arbeit für Österreich stellt.“

Weiters verweist Graf auf die beiden bereits auf den Weg gebrachten Anti-Teuerungspakete der Bundesregierung, mit einem Volumen von fast 4 Milliarden Euro sowie einer Schwerpunktsetzung auf die hohen Energiepreise. Graf: „Gerade aus dem SPÖ-Eck ist Kritik besonders befremdlich. Schließlich steigen etwa im rot-regierten Wien Gebühren weiter und im ebenfalls sozialdemokratischen Burgenland herrscht eine reine Ankündigungspolitik. Entlastung sieht jedenfalls anders aus.“ Auch setze Wien auf ein „automatisches Teuerungsgesetz“, während der Bund bereits seit vielen Jahren mit der Gebührenbremse die Bevölkerung entlaste.

Auf Bundesebene werde mit der EBAI nun ein wichtiges Gremium die Inflationsentwicklung beobachten und analysieren und so in weitere Entscheidungen einfließen. „Wir setzen unseren Kurs im Sinne unserer Verantwortung für die Menschen weiter fort. SPÖ, FPÖ und Neos sind herzlich eingeladen, uns dabei zu unterstützen, wenn ihnen die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich am Herzen liegen – und nicht nur ihre eigene Inszenierung.“ (Schluss)

