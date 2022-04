Long-Covid-Folgen am Arbeitsmarkt erfordern intensive, individuelle AMS-Betreuung

Linz (OTS) - Auch wenn die Corona-Fälle nun sinken, sind die Auswirkungen der Pandemie in vielen Bereichen unserer Gesellschaft und Wirtschaft massiv zu spüren. Am Arbeitsmarkt haben Corona und jetzt der Ukraine-Krieg sowie die Teuerungswelle eine Teufelsspirale ausgelöst, die am deutlichsten sichtbar wurde im drastischen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Bei einer

am Freitag, 29. April 2022, um 9 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3

Long-Covid-Folgen am Arbeitsmarkt erfordern intensive, individuelle AMS-Betreuung

fordert die AK Oberösterreich ein wirkungsvolles Maßnahmenpaket zur beruflichen Re-Integration von Langzeitarbeitslosen.

Als Gesprächspartner/-in stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Mag.a Dagmar Andree, MBA, Leiterin der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.





