„WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION 2022“ IM JUNI IM RAIMUND THEATER

VBW und MUK präsentieren wieder gemeinsam das Absolvent*innen-Konzert des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater

Wien (OTS) - 25. April 2022: Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, und die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) präsentieren am 20. Juni 2022 bereits zum vierten Mal WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION. Das eigens entwickelte und 2017 gemeinsam ins Leben gerufene Konzert, das auch dieses Mal wieder ganz im Zeichen der Nachwuchsförderung steht, findet heuer erstmals im Raimund Theater statt.

Stars und „The Next Generation“ im Raimund Theater

Neben den MUK-Absolvent*innen des diesjährigen Abschlussjahrgangs und Studierenden des Studiengangs „Musikalisches Unterhaltungstheater“ darf sich das Publikum auf die Stargäste Caroline Athanasiadis, Vincent Bueno und Verena Scheitz – alle drei sind ebenfalls MUK-Alumni – freuen. Gemeinsam werden sie einen abwechslungsreichen Querschnitt aus dem Genre präsentieren, der Einblicke in die Welt des Musicals gewährt.



Durch die Veranstaltung führt wie bisher der bekannte Regisseur und MUK-Dozent Werner Sobotka. Unter der musikalischen Leitung von Peter Uwira, selbst Univ.-Prof. im Studiengang Musikalisches Unterhaltungstheater, spielt eine 7-köpfige Liveband. Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet.



Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „Die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler ist uns sehr wichtig. Mit THE NEXT GENERATION veranstalten die VBW in Kooperation mit der MUK bereits zum vierten Mal eine Initiative, mit der wir Absolventinnen und Absolventen sowie Studierenden die Möglichkeit geben, sich in einem unserer Theater einem breiten Publikum zu präsentieren. Im Zuge dieses Konzerts können sie wichtige Erfahrungen für ihre Zukunft im Musiktheater sammeln und zudem mit renommierten Kolleginnen und Kollegen der Branche gemeinsam auf der großen Bühne stehen. Ein Abend, der also ganz dem Nachwuchs des Genres Musical gewidmet ist.“



Prof. Dr. Franz Patay, VBW-Geschäftsführer und ehemaliger Rektor der MUK : „WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION fördert seit 2017 junge Künstlerpersönlichkeiten am Ende ihrer Ausbildung. Dieses eigens von uns und der MUK konzipierte Konzert ermöglicht es den Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs „Musikalisches Unterhaltungstheater“, die diesen Abend zusammen mit etablierten Stars bestreiten, sich im feierlichen Rahmen unserer Musical-Fangemeinde und einem breiten Publikum zu präsentieren. In den vergangenen Jahren wurde dieses VBW-Nachwuchsförderungsformat äußerst begeistert angenommen, wir freuen uns daher schon sehr auf die heurige Aufführung im Raimund Theater.“



Dr. Andreas Mailath-Pokorny, Rektor der MUK: „Die MUK bildet die Stars von morgen aus, das beweisen die vielen herausragenden Talente, die ihr Studium an der einzigen Universität im Eigentum der Stadt Wien abschließen. Dazu gehören auch die Stargäste, die im Rahmen von WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater auf der großen Bühne im Raimund Theater stehen. Wir sind froh, dass die Vereinigten Bühnen Wien dieses Format auch heuer wieder ermöglichen, denn es gibt dem Nachwuchs Gelegenheit, einzigartige Erfahrungen für ihre beginnende Karriere zu sammeln.“



Univ-Prof.in Alexandra Riener, Leiterin des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater: „Die Ausbildung der Studierenden des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater an der MUK ist intensiv, vielfältig und konzentriert. Ihr umfassendes Training in Gesang, Tanz und Schauspiel, und noch so vieles weitere mehr, gibt den Studierenden die Möglichkeit und den Raum, um zu gefragten Bühnenpersönlichkeiten heranzuwachsen. Durch diese zeitgemäße Ausbildung sind die jungen Darsteller*innen auf Bühnen in und außerhalb Österreichs gefragter denn je. Bei WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION präsentieren die jungen Absolvent*innen ihre Bachelor-Show auf der großen Bühne gemeinsam mit bereits arrivierten Darsteller*innen, die wie sie die MUK absolviert haben. Das Ende der Ausbildung an der MUK wird so zum Beginn ihrer Bühnenkarriere durch eine generationenübergreifende Handreichung ganz besonderer Art.“

WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION

WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION gibt jungen Künstler*innen die Möglichkeit, zum ersten Mal auf einer großen Bühne zu stehen, um sich dort einem breiten Publikum vorzustellen. An diesem Abend stehen sie Seite an Seite mit bekannten und bereits in der Branche etablierten Gästen im Rampenlicht. Frei nach dem Motto: Stars von morgen treffen die Stars von heute. Die eigens von VBW und MUK entwickelte Veranstaltung, die den Darsteller*innen von morgen gewidmet ist, fand bereits in den Vorjahren großen Beifall im Ronacher.



WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION

20. Juni 2022 im Raimund Theater

Tickets unter www.musicalvienna.at, bei Wien Ticket unter 01/588 85-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN.

