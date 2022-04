„kreuz und quer“-Zweiteiler „Geheimauftrag Pontifex – Der Vatikan im Kalten Krieg“ am 26. April ab 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - US-Präsident Ronald Reagan war davon überzeugt, dass der Vatikan neben den USA und der Sowjetunion eine dritte Supermacht sei. Nirgendwo sonst auf der Welt tummelten sich auf engstem Raum so viele Spione aus allen Lagern. Selbst die ostdeutsche Stasi platzierte Topagenten im Umfeld des Papstes. Durch die Wahl Johannes Paul II. rückte der Vatikan noch stärker ins Zentrum der Auseinandersetzung zwischen Ostblock und westlicher Welt. Einerseits unterstützte er massiv die polnische Oppositionsbewegung, andererseits trat er als Kapitalismuskritiker auf. Im Mai 1981 findet der Konflikt ein tragisches Fanal: Die Schüsse Ali Agças auf Papst Johannes Paul II. zählen bis heute zu den ungelösten Rätseln des Vatikans, verbunden mit zahlreichen falschen Fährten, Lügen, Täuschungen und Intrigen. Das knapp gescheiterte Attentat war der vorläufige Höhepunkt einer Auseinandersetzung, die Jahre später in den Zusammenbruch des sozialistischen Machtblocks mündete.

Gerade jetzt, vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und den damit verbundenen hochriskanten Spannungen zwischen Russland, das den sowjetischen Imperialismus wiederzubeleben sucht, und dem freien demokratischen Westen, hat die beklemmende Situation des Kalten Krieges neue Aktualität erlangt. Die zweiteilige Dokumentation „Geheimauftrag Pontifex“, die „kreuz und quer“ am Dienstag, dem 26. April 2022, ab 22.35 Uhr in ORF 2 zeigt, beleuchtet dieses wenig bekannte Kapitel aus der Zeit des Kalten Kriegs. Investigative Recherchen, seltene Archivaufnahmen sowie aufwendige Dreharbeiten in Italien, Polen, den USA und Deutschland sorgen für einen spannenden dokumentarischen Thriller mit überraschenden Einsichten.

Zu Wort kommen hochkarätige Interviewpartner wie der polnische Geheimdienstmitarbeiter Tomasz Turowski, der in Rom Johannes Paul II. für den Ostblock ausspionierte, Richard V. Allen, der Nationale Sicherheitsberater der USA in der Zeit des Papstattentates, einflussreiche Vatikanfunktionäre, italienische Ermittlungsrichter, der Chef einer geheimen Operation der ostdeutschen Stasi in Warschau oder Reagans wichtigster Berater in sowjetischen Angelegenheiten, John Lenczowski. Zugespitzt auf die Geschehnisse im kleinsten Staat der Welt, dem Vatikan, entsteht ein einzigartiges Porträt des dramatischen Kampfes zweier Weltsysteme.

