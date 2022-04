Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

104 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 24. April 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker und ein Motorradlenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 21. April 2022, im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich, bei dem eine 63-jährige Pkw-Lenkerin getötet wurde. Eine 47-jährige Pkw-Lenkerin wollte eine Landesstraße L überqueren und fuhr dabei vermutlich ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kollidierte sie mit der 63-Jährigen, wodurch diese von der Fahrbahn abkam, gegen ein Brückengeländer geschleudert wurde und sich anschließend in den Straßengraben überschlug. Ein zufällig nachkommender Arzt und eine Krankenschwester leisteten sofort erste Hilfe und begannen mit der Reanimation der 63-jährigen Pkw-Lenkerin, welche jedoch erfolglos blieb. Die 47-jährige Fahrzeuglenkerin und ihr Beifahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße, einer Landesstraße B und einer Landesstraße L ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Oberösterreich, der Steiermark und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall ein gesundheitliches Problem, eine nicht angepasste Geschwindigkeit und eine Vorrangverletzung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 24. April 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 104 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 67, 2020 92 und 2019 101.

