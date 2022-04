„FÜR DAS KIND“ ab 26.4. im Bezirksmuseum Josefstadt

Bis 29.6.: Rückblick auf Rettung jüdischer Kinder (1938/1939)

Wien (OTS/RK) - Tausende jüdische Kinder wurden 1938/1939 vor den Nationalsozialist*innen in Sicherheit gebracht. An einstmalige Transporte nach Großbritannien erinnert eine Gedenkausstellung mit dem Titel „FÜR DAS KIND“ im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18). Der Bezirksvorsteher des 8. Bezirkes, Martin Fabisch, eröffnet die bewegende Schau am Dienstag, 26. April, um 19 Uhr. Bis Mittwoch, 29. Juni, werden 26 Tafeln gezeigt, auf denen Reisekoffer der jungen Menschen und einzelne von den Eltern damals eingepackte Dinge abgebildet sind. Die kunstvolle Vereinigung mit Zitaten von NS-Opfern in Form von Glasgravuren intensiviert die Wirkungskraft der Drucke. Das Museum ist Mittwoch (18 bis 20 Uhr) und Sonntag (10 bis 12 Uhr) offen. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos: Telefon 01/403 64 15 bzw. E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

Kuratorinnen dieser Betroffenheit erzeugenden Ausstellung sind Rosie Potter und Patrica Ayre. Um die Betreuung der Schau „FÜR DAS KIND“ kümmert sich die Agentur Milli Segal. Im Rahmen der frei zugänglichen Eröffnungsveranstaltung spricht Milli Segal einleitende Worte und die ehrenamtliche Museumsleiterin Maria Ettl begrüßt die Gäste. Kontaktaufnahme mit der Agentur per E-Mail: info@millisegal.at.

Besucher*innen des Museums haben die aktuellen Corona-Vorgaben einzuhalten. Versperrt bleiben die Räumlichkeiten traditionell an Feiertagen, an schulfreien Tagen sowie im Juli/August. Eine detaillierte Beschreibung des Bezirksmuseums Josefstadt ist im Internet zu finden: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Agentur Milli Segal: www.millisegal.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

