Spendenaktion von Edenred für das Österreichische Rote Kreuz erzielt Rekordwert

50.000 Euro für die Ukraine

Wien (OTS) - Edenred kooperiert seit 2006 mit dem Österreichischen Roten Kreuz. Alljährlich ruft der führende Anbieter von Mitarbeiter-Benefits seine Kundinnen und Kunden dazu auf, einen Teil ihrer Gutscheine für den Mittagszuschuss für die Spontanhilfe des Österreichischen Roten Kreuzes zu spenden. In diesem Jahr wurden alle bisherigen Rekorde geknackt: Insgesamt kamen 50.000 Euro zusammen, die nun der Hilfsinitiative für die Ukraine zu Gute kommen.

Bereits seit 16 Jahren sammelt Edenred Österreich gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden und den Nutzerinnen und Nutzern alljährlich Spenden für das Österreichische Rote Kreuz. Dabei jagt ein Rekord den nächsten: Wurde im vergangenen Jahr bereits ein Höchstwert von 30.000 Euro erzielt, kamen heuer beachtliche 50.000 Euro zusammen. Knapp 20.000 Euro steuerte allein Edenred-Partner Entain bei. Die gesammelten Beträge wurden wie üblich von Edenred aufgerundet.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden menschlichen Nöte geht die gesamte Spendensumme in diesem Jahr an die Hilfsinitiative des Roten Kreuzes für die Ukraine.

„Die Spendenbereitschaft ist aufgrund des anhaltenden Krisenumfeldes, in dem wir aktuell leben, immens“, sagt Christoph Monschein, Geschäftsführer von Edenred Österreich.

Gemeinsam allen Betroffenen des Ukraine-Konflikts helfen

„Mit dem wertvollen Spendenbeitrag von Edenred, Entain und allen Edenred-Kundinnen und -Kunden sowie allen Nutzerinnen und Nutzern können wir dringend benötigte medizinische und humanitäre Hilfe für Menschen, die vom Konflikt betroffen sind – in der Ukraine, in Nachbarländern aber auch in Österreich – leisten“, sagt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Die Unterstützung des Roten Kreuzes reicht dabei von der Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Unterkünften über die Verteilung von Kriegsverwundeten-Sets, Erste-Hilfe-Trainings und medizinische Versorgung bis hin zu Familienzusammenführungen und psychologischer Betreuung.

Prominente Schirmherrin der alljährlichen Spendenaktion ist Fernseh- und Radiomoderatorin Barbara Stöckl. Sie ist vom neuen Rekordwert ebenfalls überwältigt: „Wir alle sind fassungslos über das Geschehen in der Ukraine. Doch wir sind nicht tatenlos. Österreich rückt – wieder einmal – zusammen. Die Hilfsbereitschaft der Edenred-Kundinnen und -Kunden ist wirklich beeindruckend. Menschen in Not zu helfen, auch durch eine Spende, zeigt Verantwortung und Menschlichkeit.“

Soziales Engagement Teil des Edenred-Selbstverständnisses

Getreu dem Ziel der Gruppe ‚Enrich connections. For good.‘ setzt sich Edenred dafür ein, die Arbeitswelt durch seine Lösungen, seine CSR-Politik und durch Wohltätigkeit zu einem besseren Ort für alle zu machen. So engagiert sich der global agierende Konzern auch im Rahmen verschiedenster sozialer Projekte und Initiativen. 2021 wurden weltweit 175 Non-Profit-Organisationen mit Spenden und 1.519 Stunden Freiwilligenarbeit unterstützt.

Über Edenred

Edenred ist eine führende digitale Plattform für Dienstleistungen und Zahlungen und der alltägliche Begleiter für Menschen bei der Arbeit. Das Unternehmen verbindet über 50 Millionen Nutzer und 2 Millionen Partnerhändler in 46 Ländern über mehr als 900.000 Firmenkunden.

Edenred bietet zweckgebundene Zahlungslösungen für Lebensmittel (z. B. Essenszuschüsse), Mobilität (z. B. Multi-Energie-, Wartungs-, Maut-, Park- und Pendlerlösungen), Incentives (z. B. Geschenkkarten, Plattformen zur Mitarbeiterbindung) und Unternehmenszahlungen (z. B. virtuelle Karten).

Getreu dem Konzernziel "Enrich connections. For good." steigern diese Lösungen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Nutzer. Sie verbessern die Attraktivität und Effizienz von Unternehmen und beleben den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft. Außerdem fördern sie den Zugang zu gesünderen Lebensmitteln, umweltfreundlicheren Produkten und sanfterer Mobilität.

Die 10.000 Mitarbeiter von Edenred setzen sich jeden Tag dafür ein, die Arbeitswelt zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, das sicherer, effizienter und verantwortungsvoller ist.

Im Jahr 2021 verwaltete die Gruppe dank ihrer globalen Technologie-Assets ein Geschäftsvolumen von fast 30 Milliarden Euro, das hauptsächlich über mobile Anwendungen, Online-Plattformen und Karten abgewickelt wurde.

Edenred ist an der Pariser Börse Euronext notiert und in den folgenden Indizes enthalten: CAC Next 20, FTSE4Good und MSCI Europe.

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten und dargestellten Logos und anderen Marken sind eingetragene Marken von Edenred S.A., ihren Tochtergesellschaften oder Dritten. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Eigentümer nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Über Edenred Österreich

Edenred betreut in Österreich mehr als 3.000 Firmenkunden und Behörden und bietet rund 300.000 Arbeitnehmern mit seinen Prepaid-Karten und Gutscheinen ein Netzwerk von mehr als 20.000 Einlösestellen. Das Unternehmen ist in Österreich seit 1993 vertreten und beschäftigt aktuell rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Wien. Edenred unterstützt freiwillige Sozialleistungen für Unternehmen mit verschiedenen Services und versteht sich als ein Unternehmen, in dem soziale und ökologische Verantwortung ein zentraler Wert ist. www.edenred.at

