Denns BioMarkt zeigt, dass Bio nicht teuer sein muss

Günstiger als du denkst

Wien (OTS) - Das Motto „Günstiger als du denkst“ von Denns BioMarkt rückt diesen Frühling die über 1.000 dauergünstigen Artikel ins Rampenlicht. Quer durch das Sortiment kann man damit nachhaltig einkaufen und gleichzeitig Geld sparen – und das ohne Kompromisse bei der Auswahl. Mit dem Slogan möchte Denns BioMarkt deutlich machen, dass man auch bei einem kleineren Budget nicht auf Bio verzichten muss.

Inflation und steigende Preise betreffen heutzutage jeden Menschen. Auch beim sich wandelnden Kaufverhalten macht sich die aktuelle Situation bereits bemerkbar: Rückblickend auf zwei Jahre Corona-Pandemie ließ sich bis Ende 2021 die klare Entwicklung beobachten, dass Menschen bei Ihrer Kaufentscheidung verstärkt auf Herstellung und Herkunft achteten. Die steigende Wertschätzung für Bio war zwar bereits seit Jahren erkennbar, aber nun hatte der Trend Bio einen Höhepunkt erreicht. Eine erfreuliche Entwicklung, vor allem für unsere Umwelt. Nun wird das Leben plötzlich merkbar teurer. Gespart wird in solchen Situationen meist zuerst bei Genuss-Artikeln. Erste Analysen haben ergeben, dass KonsumentInnen nun wieder eher auf den Preis schauen, zum günstigeren Produkt greifen oder auf das eine oder andere Goodie verzichten.

Nachhaltig und trotzdem preisbewusst

Dass trotz alledem nicht auf Bio verzichtet werden muss, möchte Denns BioMarkt mit der aktuellen Kampagne aufzeigen. Gleichzeitig soll mit dem Vorurteil aufgeräumt werden, dass Bio teuer sein muss. „Für uns ist Bio etwas Wertvolles, aber nichts Exklusives. Es sollte jeden Tag bei jedem Menschen und seiner Familie auf dem Speiseplan stehen können: vom gesunden Frühstück über Snacks für zwischendurch bis hin zum vollwertigen Mittag- und Abendessen“, erzählt Denns-Geschäftsführerin Mareike Nossol über die Vision von Denns BioMarkt. „Damit hochwertige Bio-Produkte auch wirklich für alle zum erschwinglichen Preis erhältlich sind, legen wir bei unserer Sortimentszusammenstellung großen Wert darauf, dass ein nicht unerheblicher Teil unseres Angebots zu attraktiven Preisen erhältlich ist.“



Über 1.000 dauergünstige Bio-Produkte

Das vielfältige Bio-Vollsortiment von rund 6.000 bio-zertifizierten Produkten bei Denns BioMarkt umfasst mehr als 1.000 dauergünstige Artikel, die jeden Bedarf abdecken – egal, ob man ein 3-Gänge-Menü oder den nächsten Grill-Abend plant. Fündig wird man bei den über 850 Produkten der Eigenmarke dennree und den mehr als 200 Preis-Leistungs-Siegern „Bio für jeden Tag“ aus jeder Kategorie bestimmt: Ohne lange suchen zu müssen, ist bei Denns BioMarkt der nachhaltige Einkauf zum kleinen Preis möglich. Und das bei einer Sortimentstiefe, die in Österreich unverwechselbar ist.

Eine kleine Ersparnis für den Menschen, ein großer Beitrag für die Umwelt

Warum Bio kaufen, wenn doch so viele konventionelle Alternativen günstiger erhältlich sind? „Bio ist alles andere als ein gelegentliches Luxus-Gut für den Menschen. Der nachhaltige Konsum jeder einzelnen Person kann maßgeblich zu einer enkeltauglichen Zukunft beitragen. Auch wenn aktuell andere Themen schwerer wiegen, bleibt die Klimakatastrophe ein brandaktuelles Thema, das sich nicht aufschieben lässt“, gibt Mareike Nossol zu bedenken. Dabei lässt sich Nachhaltigkeit ganz einfach in unseren Alltag integrieren: Und zwar mit dem Kauf von Bio. Bio-Produkte selbst fördern aufgrund ihrer pestizidfreien Herstellung und Gewinnung per se die Artenvielfalt und Bodengesundheit.

Mit den Öffis günstiger als man denkt zum Bio

Den bunten Sujets der Kampagne „Günstiger als du denkst“ begegnet man ab April in allen Denns BioMärkten sowie auf City Lights an hoch frequentierten Orten in Wien. Zudem wird eine eigens gebrandete Straßenbahn alle Bio-Interessierten schadstofffrei und preiswert in die Nähe eines der 17 wienweiten Denns BioMärkte transportieren. Für die digitale Kommunikation hat man wie bereits bei den letzten Kampagnen die Expertise der Wiener Digitalagentur LimeSoda herangezogen.

