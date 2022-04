Fabisch/Sima: Schulvorplatz Pfeilgasse wird klimafit: Bäume, Kühlung und Freiluftklasse

Verbesserungen für Rad- und Fußverkehr - Pläne ab 25.4. in Bezirksvorstehung

Wien (OTS) - Man gestalte einen bestehenden Beserlpark, einen asphaltierten Lehrer*innenparkplatz und den Straßenraum dazwischen um - et voilà: Die Josefstadt bekommt künftig einen 2.100 Quadratmeter großen Stadtgrünplatz inklusive Verbesserung für Rad- und Fußverkehr - und das mitten im kleinsten Bezirk Wiens. Zwischen 25. April und 6. Mai sind Gestaltungspläne und Renderings, die das neugestaltete Schulvorfeld visualisieren, für interessierte Anrainer*innen im Sitzungssaal der Bezirksvorstehung Josefstadt (8., Schlesingerplatz 4, 3. Stock) zwischen 8 Uhr und 15 Uhr zu sehen.

„Die neue Schulvorplatz Pfeilgasse wird neugestaltet und zur grünen Oase. Gerade besonders frequentierte Plätze wie jene vor Schulen sollen trotz der immer heißer werdenden Sommer angenehme Orte der Begegnung für Jung und Alt sein. Das Projekt wird zeigen, dass Klimawandelanpassung, mehr Raum und Aufenthaltsqualität Hand in Hand gehen: Neue Sitzgelegenheiten, mehr Grün, mehr Schatten und Abkühlung durch Wasser – Projekte wie diese zeigen die Zukunft der Josefstadt auf. Ich freue mich auf den Beginn der Arbeiten vor den Sommerferien und möchte besonders der Stadt Wien für die großzügige Förderung aus dem Zentralbudget danken, denn ohne finanzielle Unterstützung der Stadt sind große Projekte wie diese für einen Bezirk alleine nicht zu stemmen!“, so Bezirksvorsteher Martin Fabisch.

„Im Rahmen unsers Förderprogramms ‚lebenswerte Klimamusterstadt’ gestalten wir hier gemäß unseres Mottos ‚Raus aus dem Asphalt’ einen zentralen Platz auf 2.100 Quadratmeter, entsiegeln, begrünen und kühlen. Was mich auch sehr freut, sind auch die damit verbundenen Verbesserungen für den Rad- und Fußverkehr in diesem zentralen Bereich. Wir entflechten die Verkehrsströme, der Kreuzungsbereich der Pfeilgasse mit der Stolzenthalergasse wird mit einer Fahrbahnaufdoppelung und einer Erweiterung der Gehsteigbereiche verkehrsberuhigt“, so Planungs- und Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Platanen, Grün und eine Freiluftklasse

Das Schulvorfeld Pfeilgasse im 8. Bezirk wird als klimafitter Stadtgrünplatz unter Einbeziehung des ehemaligen Parkplatzes für Lehrer*innen, des Lisette-Model-Platzes und des dazwischenliegenden Straßenraumes mit einer Gesamtfläche von rund 2.100 Quadratmeter neugestaltet.

Als deutliche Kennzeichnung des (bisher schon) verkehrsberuhigten Bereichs wird die Pfeilgasse im Bereich des Schulvorfeldes gepflastert und niveaugleich errichtet. Dadurch wird nicht zuletzt die Barrierefreiheit gewährleistet.

Umgestaltung startet im Sommer, Förderung durch die Stadt Wien

Der neue Platz wird insgesamt acht neue Bäume, darunter drei Platanen direkt vor der Schule, mehrere Großsträucher, Staudenbeete und Rasenflächen sowie eine Fassadenbegrünung beinhalten.

Die entsiegelten Flächen machen rund ein Drittel der gesamten Fläche aus. Ein Wasserspiel mit insgesamt drei Bodenfontänen und vier Nebeldüsen sorgt für Abkühlung. Die Vergrößerung der Grünflächen und damit die Reduktion der befestigten Oberflächen verwandelt in Kombination mit schattenspenden Bäumen und kühlenden Wasserelementen den bisherigen Straßenraum zu einem attraktiven und klimafitten Aufenthaltsraum.

Eine Freiluftklasse, eine helle und attraktive Pflasterung, sowohl barrierefreie als auch für Kinder attraktive Sitzmöbel und neue Radbügel ergänzen das Angebot. Ein Trinkbrunnen spendet kostenlos Trinkwasser. Die Neugestaltung wird aus heutiger Sicht vor den Sommerferien beginnen und etwa drei Monate andauern, die Vertreter*innen der Medien werden gesondert zum symbolischen Spatenstich eingeladen. Das Projekt wird mit 80 Prozent aus dem Zentralbudget der Stadt Wien („Lebenswerte Klimamusterstadt Wien“) gefördert.

