Freiheit und Demokratie in Europa - Carles Puigdemont zu Gast am MCI

Vortrag & Diskussion mit Carles Puigdemont, MEP, 130. Präsident von Katalonien, am FR 29. April, 14:00-15:30 Uhr, Congress Innsbruck (in englischer Sprache)

Innsbruck (OTS) - Autonomiebestrebungen in Katalonien, Baskenland, Schottland, Nordirland, Bayern, Südtirol, Sardinien, Flandern, Bosnien-Herzegowina, Kosovo etc. „Europa der Nationalstaaten“ oder „Europa der Regionen“? | Wo beginnt und endet das Selbstbestimmungsrecht von Völkern und Regionen? | Kann ein Staat demokratische Referenden per Verfassung verbieten?

Carles Puigdemont ist ein katalanischer Politiker und Journalist aus Spanien. Seit 2019 ist er Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP).

Als ehemaliger Bürgermeister von Girona war er von 2016 bis 2017 der 130. Präsident Kataloniens, als er nach der einseitigen katalanischen Unabhängigkeitserklärung von der spanischen Regierung seines Amtes enthoben wurde. Die spanische Regierung suspendierte die gewählte katalanische Regierung, einschließlich Präsident Puigdemont. Als Reaktion auf eine Welle politischer Repressionen wurde er ins belgische Exil gezwungen. Gegen die Mitglieder der rechtmäßigen katalanischen Regierung wurde Anklage wegen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung erhoben.

Carles Puigdemont ist heute ein freier europäischer Bürger und lebt in Belgien, wo er den Rat für die Katalanische Republik leitet, eine Institution, die sich für die Verteidigung der bürgerlichen und politischen Rechte Kataloniens im europäischen Freiraum einsetzt.

