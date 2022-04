Neuzugang bei IMMOcontract: Michael Mack wird Co-Geschäftsführer

Wien (OTS) - Seit 1. April 2022 hat Michael Mack – gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Sascha Haimovici – die Geschäftsführung von IMMOcontract übernommen.

Die Neuausrichtung der neuen Marke IMMOcontract wird durch die Bestellung von Michael Mack zum Co-Geschäftsführer fortgesetzt. Über die letzten 10 Jahre war Michael Mack maßgeblich am Aufbau der RIV Raiffeisen Immobilien Vermittlung NÖ/Wien/Burgenland sowie der Dachmarke Raiffeisen Immobilien Österreich beteiligt.

Sascha Haimovici, Geschäftsführer und CEO der IMMOcontract, freut sich, mit Michael Mack einen absoluten Profi für den zukünftigen Erfolg der neuen Marke an seiner Seite zu haben: „Michael Mack bringt nicht nur langjähriges Know-how im Maklergeschäft, sondern auch in den Bereichen Finanzen, Controlling, IT und Digitalisierung mit. Letzteres sehen wir als besonderes Asset für unser Unternehmen, weil wir genau hier unsere Kompetenzen noch weiter ausbauen möchten. Ich freue mich auf eine erfolgreiche und visionäre Zusammenarbeit.”

Der studierte Betriebswirt (Wirtschaftsuniversität Wien sowie FH Wien der WKW) Michael Mack über seine neue Rolle: „IMMOcontract zählt seit mehr als 35 Jahren zu einem der wesentlichen Player am österreichischen Markt. Besonderen Reiz hat es für mich, den Wandel, der für die soeben neu entstandene Marke IMMOcontract durch die Fusion der IVV und IMMO-CONTRACT gerade erst begonnen hat, gemeinsam mit Sascha Haimovici voranzutreiben. Mit rund 170 Mitarbeitern agieren wir österreichweit und sind außerdem Immobilienpartner der Volksbank in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Es freut mich, dass ich Teil davon sein kann, den Erfolg des Unternehmens weiter auszubauen.”

Durch die Partnerschaft mit der Volksbank garantiert IMMOcontract regionale Kundennähe in rund 130 Filialen in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Das Unternehmen bietet große Präsenzmöglichkeiten für Bauträger- und Einzel-Immobilien in den Auslagen der Volksbanken mit Exposés und auf Screens, im 2x jährlich erscheinenden Magazin mit einer Auflage von 100.000 Stück und auf der Homepage der Volksbank. Das Portfolio umfasst Gewerbe-, Zinshaus-, Bauträger- und Privatimmobilien, ergänzt um Investmentprodukte wie Bauherren- und Beteiligungsmodelle, Vorsorge- und Anlagewohnungen.

„Durch meine langjährige Tätigkeit im Raiffeisen Sektor und die enge Zusammenarbeit mit den Regional- und Landesbanken weiß ich, wie wichtig es ist, auf regionale Gegebenheiten einzugehen und individuelle Lösungen für ein gemeinsames Vorankommen zu finden”, ergänzt Michael Mack.

Allgemeines über IMMOcontract

IMMOcontract bringt Mehrwert für Ihre IMMObilien. Mit mehr als 35 Jahren IMMObilienerfahrung und einem starken Partnernetzwerk ist das Unternehmen Spezialist für die Vermarktung und Vermietung von IMMObilien und deckt die gesamte Servicepalette rund um IMMObilien aus einer Hand ab – von der Projektplanung über die IMMObilienschätzung und Finanzierung bis hin zur Hausverwaltung. Durch die einzigartige Kooperation mit der Volksbank vermittelt IMMOcontract gemeinschaftlich Bauherrenmodelle, Beteiligungsmodelle, IMMObilienanleihen, Vorsorge- und Anlagewohnungen sowie viele weitere Investmentprodukte. Ein starkes, flächendeckendes Vertriebsnetzwerk, ausgezeichnete Beratungs- und Marketingkompetenz sowie effiziente digitale Lösungen runden das Portfolio ab. IMMOcontract ist eine Tochter der SORAVIA Gruppe.

www.IMMOcontract.at

