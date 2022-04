In memoriam Willi Resetarits ändert der ORF sein Programm

Mit Nachrufen, „Orte der Kindheit“, „Mein Favoriten“ und einem ORF-III-Schwerpunktabend sowie in „Wien heute“, Radio Wien und Ö1

Wien (OTS) - In Gedenken an Willi Resetarits, der heute, am Sonntag, dem 24. April 2022, im Alter von 73 Jahren verstorben ist, ändert der ORF sein TV- und Radioprogramm.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Mit Willi Resetarits verliert Österreich einen Ausnahmekünstler, der die österreichische Kultur- und Musiklandschaft nicht nur mit seiner Musik geprägt hat, sondern vor allem auch mit sozialem Engagement, Solidarität und Menschlichkeit. Mit ‚Trost und Rat‘ stand er unserem Publikum über viele Jahre in regelmäßigen Sendungen von Landesstudio Wien und Ö1 zur Seite. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.“

In memoriam Willi Resetarits in ORF 2 und ORF III

An die „Orte der Kindheit“ begleitet Peter Schneeberger Willi Resetarits heute, am Sonntag, dem 24. April, um 23.20 Uhr in ORF 2 (auch am 25. April in ORF III) in der 2015 entstandenen Folge der gleichnamigen ORF-Reihe. Um 23.50 Uhr folgt ein Dacapo der ORF-Grätzelgeschichten-Reihe „Mein Favoriten“ aus dem Jahr 2010 mit u. a. Willi Resetarits. Neben der aktuellen Berichterstattung sowie der ORF-2-Daytime mit u. a. „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“ bringt der „kulturMontag“ morgen, am 25. April, um 22.30 Uhr einen Nachruf.

Auch ORF III ändert anlässlich des Todes von Willi Resetarits sein Programm: Am Montag, dem 25. April, ist in einem „Kultur Heute Spezial“ (20.15 Uhr) u. a. Freundin und Wegbegleiterin Birgit Denk zu Gast. Anschließend folgt die Dokumentation „Losst's eich nix gfoin“ (21.05 Uhr): Was Willi Resetarits als engagiertem Zeitgenossen am Herzen lag und was er gerne damit erreichen wollte, darüber berichtet Günther Löffelmann. Um 21.55 Uhr folgt ein Dacapo von „Orte der Kindheit“ mit Willi Resetarits. In „DENK mit KULTUR“ (22.30 Uhr) ist Willi Resetarits gemeinsam mit Ruth Brauer-Kvam zu Gast bei Birgit Denk. Um 23.25 Uhr folgt die ORF-III-Neuproduktion „Die lange Nacht des Willi Resetarits“ mit den legendärsten Konzerten und den denkwürdigsten Auftritten. Den Abend in memoriam Willi Resetarits beschließt der Spielfilm „Blutrausch“ (1.30 Uhr), in dem die Kunstfigur Dr. Kurt Ostbahn in eine skurrile Kriminalgeschichte gerät.

In memoriam Willi Resetarits in „Wien heute“ und Radio Wien

Am Montag, dem 25. April, steht Radio Wien ab 15.00 Uhr zwei Stunden lang ganz im Zeichen von Willi Resetarits und seiner Kunstfigur Dr. Kurt Ostbahn. „Wien heute“ widmet sich ebenfalls am Montag um 19.00 Uhr in ORF 2 dem verstorbenen Publikumsliebling.

In memoriam Willi Resetarits in Ö1

In memoriam Willi Resetarits stehen die Ö1-„Spielräume“ am Montag, dem 25. April, ab 17.30 Uhr ganz im Zeichen des Sängers. Von 19.30 bis 22.00 Uhr bringt Ö1 eine Live-Sondersendung mit Albert Hosp, in deren Rahmen auch eine Wiederholung der „Menschenbilder“-Ausgabe mit Willi Resetarits zu hören ist.

Zurzeit erinnert Ö3 mit einer Sondersendung an Willi Resetarits.

Weitere Programmänderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

