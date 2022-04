Mahrer/Eppinger zum Tod von Ostbahn Kurti: „Danke! Es war schee, schee, schee“

Wiener Volkspartei zeigt sich tief betroffen über das Ableben von Willi Resetarits

Wien (OTS) - „Er war viel mehr als die Bühnenfigur des Ostbahn Kurti. Er war ein streitbarer Charakter, dem man gerne zugehört hat, weil er immer ein friedliches Miteinander vor Augen hatte“, stellt Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer fest.

„Willi Resetarits wird uns fehlen. Musikalisch wie menschlich“, ergänzt Peter L. Eppinger, Kultursprecher der neuen Volkspartei. „Schon vor meiner Radiozeit habe ich seine Musik, seinen unvergesslichen Schmäh entdeckt. Er blieb lange Zeit unerreicht in Österreich, hat in großen Hallen, Stadien und legendäre Konzerte auf der Kaiserwiese im Prater gespielt. Ich bin dankbar dafür ihn live erlebt zu haben“ so Eppinger weiter.

Fixgröße in Charts und Radio

Der „Ostbahn Kurti“ war eine Kultfigur des Austropop. Seit Mitte der 80er bis in der 2010er Jahre war er mit seiner Musik in den Charts und auch im Radio eine Fixgröße: „Seine Radio Wien Show Trost & Rat hat tatsächlich gehalten, was der Titel versprochen hat. Mir ist im deutschsprachigen Raum keine weitere Sendung bekannt, die derart spontan und leidenschaftlich moderiert wurde, wie das Willi Resetarits getan hat“, so Eppinger.

„Der Tod von Willi Resetarits hinterlässt in der Wiener Musikszene eine große Lücke. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und den Freunden“, so Mahrer und Eppinger abschließend.

