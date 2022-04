Grüne trauern um Willi Resetarits

Maurer/Blimlinger sind bestürzt über das Ableben von Ostbahn-Kurti

Wien (OTS) - „Wir sind tief betroffen vom überraschenden Ableben Willi Resetarits. Wie wenige sonst hat er die Menschen mit seinen Songs nicht nur unterhalten, sondern auch berührt und immer die wenig Privilegierten im Auge gehabt. Von der legendären Proletenpassion bis zu seiner immerwährenden Unterstützung für das Integrationshaus Wien widmete er seine Stimmer jenen, die viel zu selten gehört werden.“, würdigen Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen und Eva Blimlinger Kultursprecherin das umfassende Wirken des Künstlers.

Resetarits hat nicht nur die österreichische Kulturlandschaft geprägt sondern hat mit seiner Kurtologie gewissermaßen eine neue Wissenschaftsdisziplin begründet. „Resetarits hat sich nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum gegangen ist, Missstände zu benennen und jene zu unterstützen, die es dringend brauchen. Seine Musik, seine Politsongs und seine durchaus in der Tradition des Wiener Liedes stehenden Musikstücke sind internationale Musik. Er war das Paradebeispiel eine Künstlers der seine Wandlungsfähigkeit und Freude an der Musik über Jahrzehnte hinweg in bester Weise gezeigt hat. Seine Stimme wird uns in vielerlei Hinsicht fehlen. Unsere Anteilnahme ist bei seiner Familie, bei seinen Freundinnen und Freunden und bei jenen, die immer mit seiner Unterstützung rechnen konnten, wen sie ihn Not oder Sorge waren.“, so Maurer und Blimlinger abschließend

