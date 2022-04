Kaup-Hasler zum Tod von Willi Resetarits: „Ein großer Mensch und Künstler mit enormer Strahlkraft ist von uns gegangen"

Wien (OTS) - Betroffen reagiert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf die Nachricht vom Tod von Sänger und Menschenrechtsaktivist Willi Resetarits. „Heute ist ein großer Mensch und Künstler mit enormer Strahlkraft von uns gegangen. Willi Resetarits hat Generationen mit seiner Haltung geprägt. Er erhob seine Stimme nicht nur zum Singen, Willi Resetarits war auch immer ein politischer Mensch, der den interkulturellen Dialog in Österreich verkörperte. ‚Asyl in Not‘ und ‚SOS Mitmensch‘ wurden von ihm ins Leben gerufen. Als Ostbahn-Kurti spendete Resetarits ‚Trost und Rat‘, er verband seine Musik mit sozialen Fragen, lebte Solidarität und bewies stets auf beeindruckende Weise große Menschlichkeit“, so Kaup-Hasler. „Bewundernswert ist das musikalische Spektrum von Willi Resetarits, das von Politrock mit den Schmetterlingen über seinen aus Wiener und Kroatischer Volksmusik gespeisten Stubnblues bis hin zu Gershwin-Interpretationen und Singer-Songwriting reichte. Die Lücke, die heute gerissen wurde, ist tief und schmerzend.“

Willi Resetarits wurde 2003 mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet und erhielt 2019 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

