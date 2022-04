SPÖ-Kultursprecherin Heinisch-Hosek tief betroffen über den Tod von Willi Resetarits

„Österreich verliert einen Kämpfer für Toleranz und Mitmenschlichkeit“

Wien (OTS) - Bestürzt über den Tod von Willi Resetarits ist SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek. „Willi Resetarits war nicht nur einer der vielseitigsten österreichischen Rockkünstler, sondern auch ein unermüdlicher Kämpfer für Toleranz und Mitmenschlichkeit. Er stand für Solidarität mit jenen, denen es nicht so gut geht – in seinen Texten, aber auch konkret in seiner humanitären Arbeit, u.a. als Mitbegründer von Asyl in Not und SOS Mitmensch.“ ****

Willi Resetarits erreichte als „Ostbahn Kurti“ ein breites Publikum, verstand sich aber immer auch als politischer Künstler, der Stellung bezieht. Als Texter und Sänger war er mit seinen ins Wienerische übersetzten Pop-, Rock- und Blues einer der wichtigsten Vertreter des Austropop und erreichte eine unglaubliche Popularität, die er auch für seine gesellschaftspolitische Anliegen nutzte. „Sein feiner Charakter und sein Humor werden fehlen. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke. Unser Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt seinen Angehörigen und Freunden.“ (Schluss) ah

