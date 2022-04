NEOS tief betroffen vom Tod von Willi Resetarits

Seidl: „Eine starke Stimme der Menschlichkeit und des sozialen Engagements. Er hat Generationen berührt. Seine Arbeit ist ein Vermächtnis, das wir stets in Ehren halten werden.“

Wien (OTS) - „Willi Resetarits hat über 40 Jahre die österreichische Kultur- und Musiklandschaft entscheidend mitgeprägt. Eine starke Stimme der Menschlichkeit und des sozialen Engagements hat uns leider verlassen. Wohlüberlegt, in Ruhe und oft mit Humor verpackt, berührte er sein Publikum und die Öffentlichkeit. Ein Wächter des Guten. Willi wird unfassbar fehlen“, reagiert NEOS-Kultursprecherin Julia Seidl tief betroffen ob des plötzlichen Ablebens eines Ausnahmekünstlers.

„Willi Resetarits hat Generationen zum Lachen und zum Weinen gebracht. Er hat Probleme und Missstände in der Gesellschaft aufgezeigt und den Finger in die Wunde gelegt. Er hat berührt und wachgerüttelt. Seine Arbeit ist ein Vermächtnis, das wir stets in Ehren halten werden. In dieser schweren Stunde möchten wir Willis Familie, Freunden und Wegbegleitern unser tiefes Beileid ausdrücken.“

