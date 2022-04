SPÖ-Holzleitner: Frauen von Teuerung stärker betroffen

SPÖ-Frauenvorsitzende unterstützt Forderung von Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner: „Gemeinsam eine soziale Krise verhindern“

Wien (OTS/SK) - Volle Unterstützung für die Forderung von Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner nach dringenden Maßnahmen gegen die Teuerung kommt von SPÖ Frauenvorsitzenden Eva-Maria Holzleitner. „Gerade Frauen sind von der Teuerung besonders betroffen. Die Armutsgefährdung von alleinlebenden Frauen und Alleinerziehenden und ihren Kindern ist alarmierend“, so Holzleitner und weiter: „Die SPÖ Vorsitzende hat heute in der Pressestunde klar den Weg aus der Krise gezeichnet, gerade die unteren und mittleren Einkommensstufen sollen entlastet werden. Es muss eine soziale Krise verhindert werden“. ****

Eine Teuerungswelle rauscht durch das Land. „Gerade in den Bereichen Energie, Wohnen und Lebensmittel spüren die Menschen die schwersten Auswirkungen dieser Teuerungswelle. Es braucht jetzt dringend mutige Maßnahmen gegen die Teuerung, um den Menschen wieder Zuversicht und Hoffnung zu geben“, so Holzleitner. Scharfe Kritik übt die SPÖ Frauenvorsitzende an der Bundesregierung: „Ein verantwortungsvoller Finanzminister würde die Milliarden, die er durch diese Teuerung einstreift, an die Bürger*innen umverteilend zurückgeben“. Es scheint, dass die Bundesregierung die großen Herausforderungen ignoriert und abgetaucht ist. (Schluss) rm

