SPÖ-Deutsch: Bevölkerung sieht Nehammer als Kanzler nicht geeignet

Nehammer bekommt glattes "Nicht Genügend" von den Menschen in Österreich

Wien (OTS/SK) - Laut einer heute, Sonntag, veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für ATV sagt 51 % der Bevölkerung in Österreich, dass Nehammer dem Amt des Bundeskanzlers nicht gewachsen ist. Zähneknirschend halten Nehammer nur noch die Wählerinnen und Wähler der Regierungsparteien die Stange. Das sind jedoch nur mehr ein Drittel der Wähler*innenschaft, da ÖVP und Grüne mittlerweile so weit weg sind von einer Mehrheit in Österreich wie die Erde vom Mond. "Das Meinungsbild über Nehammer ist katastrophal. Die Bevölkerung gibt Nehammer im Zwischenzeugnis ein glattes Nicht Genügend. Nehammers Kanzlerschaft ist geprägt von Hilflosigkeit, Stillstand und Überforderung. Er kann es einfach nicht", sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch.***

Dass Nehammer für das Amt des Bundeskanzlers nicht geeignet ist, zeige auch sein Umgang mit der Causa ÖVP-Wirtschaftsbund. "Während diese ÖVP-Causa längst bundespolitische Dimensionen erreicht hat, schweigt der ÖVP-Obmann und Bundeskanzler. Hobby-Boxer Nehammer hat das Wegducken zu seinem politischen Grundprinzip gemacht. Das ist das Gegenteil von Führung und Verantwortung", so Deutsch.

Auch beim Thema Teuerung hört und sieht man nichts vom Bundeskanzler. "Nehammer geht beim Thema Teuerung auf Tauchstation. Auch vor dem Preishammer, der so viele Menschen trifft, duckt er sich einfach weg. Er verschließt die Augen und lässt die Menschen im Stich. Dass viele Menschen trotz Arbeit Probleme haben über die Runden zu kommen, ist ihm offensichtlich egal. Die Menschen in Österreich spüren das und sehen ihn als Kanzler nicht geeignet", sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer abschließend.

