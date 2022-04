Raab: Neue Offensive zur Stärkung von Mädchen und Frauen in der digitalen Welt

Förderaufruf in Höhe von 2 Millionen Euro für mehr Karrierechancen und Sicherheit von Mädchen und Frauen im digitalen Raum

Wien (OTS) - Um mehr Mädchen und Frauen für die Technik zu begeistern und in weiterer Folge in die Zukunftsbranche „Digitalisierung“ zu bringen, startet Frauenministerin Susanne Raab einen neuen Fördercall in der Höhe von 2 Millionen Euro. Mit der Fördersumme sollen österreichweit Projekte gefördert werden, die einen Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Stärkung von Mädchen und Frauen in der digitalen Welt und der Diversifizierung ihrer Ausbildungswege und Berufswahl mit Fokus auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik legen. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Vermittlung von Skills zum Schutz vor Gefahren im Internet sein, wie etwa Cyberstalking oder anderen Formen der Cybergewalt sowie Schutz vor spezifischen Gewaltformen, die eine bestimmte Gruppe betreffen, wie beispielsweise Zwangsheirat.

„Ich möchte mehr Mädchen und junge Frauen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik begeistern, denn sie sollen die Chancen der voranschreitenden Digitalisierung genauso voll nutzen können wie Burschen und Männer. Die Sicherheit im digitalen Raum ist hierbei ein wichtiger Aspekt. Wir wollen Mädchen und Frauen die richtigen Werkzeuge in die Hand geben, um im digitalen Zeitalter Karriere machen und sich sicher und gewaltfrei im digitalen Raum bewegen und entfalten zu können“, sagt Frauenministerin Susanne Raab zur Offensive.

Begrüßt wird die Offensive auch von Digitalisierungsministerin Schramböck: „Der männlich dominierten IT-Branche fehlen tausende Fachkräfte. Diese Lücke können und müssen die Frauen füllen. Als Wirtschafts- und Digitalministerin ist es mir ein großes Anliegen, mit solchen Initiativen, Frauen und Mädchen für Mint-Jobs zu motivieren. Denn je mehr Frauen in der Branche, desto mehr weibliche Vorbilder gibt es.“

Einreichungen für Projekte zum Förderaufruf für die angesprochenen Maßnahmen mit einem Gesamtfördervolumen von 2 Millionen Euro sind ab dem 25. April bis 20. Juni 2022 möglich. Vergeben werden die Mittel für Projekte in ganz Österreich, die im Zeitraum vom 1. November 2022 bis 31. Dezember 2023 umgesetzt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle von Bundesministerin Susanne Raab

+43 1/53115-0

presse-ffji @ bka.gv.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at