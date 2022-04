Teuerung – SPÖ-Deutsch: „Herr Kogler, die Teuerung ist keine Hysterie, sie ist bittere Realität!"

SPÖ laut aktueller Umfrage am glaubwürdigsten im Kampf gegen die Teuerung

Wien (OTS/SK) - Laut einer heute, Sonntag, in der Kronen Zeitung veröffentlichen Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) kann mehr als die Hälfte der Bevölkerung die Ausgaben für Einkauf, Strom, Gas und Treibstoff nur noch schwierig oder sehr schwierig stemmen. Über 80 % der Menschen in Österreich haben bereits ihr Konsumverhalten geändert. „Die Menschen in Österreich leiden unter der enormen Teuerung. Viele wissen nicht, ob sie ihre Stromrechnung bezahlen oder Lebensmittel einkaufen sollen. Das darf in einem wohlhabenden Land wie Österreich einfach nicht sein!“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Wenn Vizekanzler Kogler von einer künstlichen Hysterie bei der Teuerung spricht, dann zeigt das die Abgehobenheit der Bundesregierung. Nehammer und Kogler sind die Alltagsprobleme der Menschen völlig egal. Sie lassen die Menschen sehenden Auges in die Armut abrutschen. Kein Wunder, dass die Regierung laut Meinung der Bevölkerung im Kampf gegen die Teuerung durchfällt", sagt Deutsch. In der IFDD-Umfrage wird der SPÖ von der Bevölkerung die höchste Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Teuerung zugeschrieben.****

Statt endlich in die Gänge zu kommen und für die Entlastung der Menschen zu arbeiten, beruft die Regierung lieber einen ergebnislosen Gipfel nach dem anderen ein und hat zu allem Überfluss auch noch eine Kommission zur Beobachtung der Teuerung eingesetzt, die noch nicht einmal getagt hat. „Die Menschen haben keine Zeit mehr für gemütliche Gesprächsrunden und Beobachtungskommissionen. Das Ausmaß der Teuerung ist längst bekannt, jetzt müssen Nehammer und seine Regierung handeln!“, fordert der SPÖ-Bundesgeschäftsführer mehr Tempo von der Regierung.

Laut einer Berechnung der Arbeiterkammer decken die Regierungsmaßnahmen die Mehrbelastungen durch die Teuerung nur zu einem Fünftel ab. „Das sind nicht mehr als milde Gaben – während sich der Finanzminister an der Teuerung eine goldene Nase verdient. Die Menschen brauchen jetzt rasch Entlastung, um sich nicht um ihre Existenz und die ihrer Familien sorgen zu müssen.“ Die Mehreinnahmen durch die Teuerung müssen den Menschen von der Regierung zurückgegeben werden, betont Deutsch und fordert eine „Geld-zurück-Garantie“. (Schluss) bj

