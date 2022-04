Frühlingserwachen auf der Igelstation

Wien (OTS) - Scheu, stachelig und mitunter ganz schön flink. Immer wieder sieht man Igel durch Gärten oder öffentliche Grünanlagen huschen. Mit dem Frühling geht das Gewusel bald wieder los. In der Wildtierstation des Wildtierservice Wien ist auch schon der ein oder andere Igel munter.

Wildtierservice Wien versorgt verletzte und pflegebedürftige Igel in der Wildtierstation

Etwa 200 pflegebedürftige Igel haben heuer die vergangenen Wintermonate auf der Igelstation verbracht. In reichhaltig eingestreuten Nestern durften die einzelgängerischen Tiere in der Wildtierstation überwintern. Dabei stehen die Igel stets unter fachkundiger Betreuung von Tierpfleger*innen. Für die Tiere werden dabei die üblichen Gegebenheiten in der Natur so gut wie möglich simuliert.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky hat bei einem Besuch in der Wildtierstation bereits die ersten aufgewachten Igel angetroffen: „Die Wildtierstation in Laxenburg ist für eine Großstadt einzigartig und für Versorgung der hier lebenden Wildtiere enorm wichtig!“

Sobald es noch wärmer wird werden die gesunden Igel wieder in Wien – in der Nähe des Fundortes – in die Natur entlassen.

