„ORF III Themenmontag“: Fisch als Nahrungsmittel

Außerdem im Vorabend: „MERYN am Montag“ zum Thema Krampfadern

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Montag, dem 25. April 2022, im Rahmen eines vierteiligen „ORF III Themenmontag“ dem Thema Fisch als Nahrungsmittel. In „MERYN am Montag“ beantwortet Siegfried Meryn gemeinsam mit Michael Mellek Zuschauerfragen bezüglich Krampfadern und Venenschwäche.

Die luftigere Kleidung bei milden Temperaturen bedeutet für viele Österreicher/innen großes Unbehagen. Denn ein Drittel der Bevölkerung leidet unter Krampfadern, die von einigen als ästhetisches Problem wahrgenommen werden. Wenn Thrombosen entstehen, können sie zudem zu ernstzunehmenden gesundheitlichen Schäden führen. Wann sollten Krampfadern medizinisch behandelt werden? Gibt es auch Hausmittel, die dagegen helfen? Welche Rolle spielen Gene und Lebensstil bei deren Entstehung? Siegfried Meryn und Gefäßchirurg und Venenspezialist Michael Mellek beleuchten Zuschauerfragen im Gesundheitsmagazin „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr).

Die Dokumentation „Die Wahrheit über Fisch“ (20.15 Uhr) eröffnet im Hauptabend den „ORF III Themenmontag“. Fisch ist aus unserer modernen Ernährung nicht mehr wegzudenken. Doch wie jeder Boom hat auch dieser seine Schattenseiten. Der hohe Verbrauch zieht im großen Stil Betrüger an. Die komplexe Lieferkette bietet zahllose Möglichkeiten, um fälschlicherweise geringwertigen Fisch als eine hochwertige Art zu deklarieren oder gezüchteten Fisch als Wildfang.

Anschließend beleuchtet „Fische essen“ (21.05 Uhr) die zahlreichen Vor- und Nachteile von Fisch als Nahrungsmittel. Fische sind seit Menschengedenken ein Grundbestandteil unserer Nahrung, egal ob aus dem Meer oder aus Binnengewässern. Als Nahrungsmittel hat Fisch inzwischen einen eminenten Nachteil: Es gibt zu wenig davon. Doch es gibt Ideen, die den Fisch als Nahrungsmittel retten sollen. Robert Gordon war bei Fischzüchtern, Fischern und Futterproduzenten, um herauszufinden, wie es mit dem Nahrungsmittel Fisch weitergehen könnte.

Der dritte Dokumentarfilm „Massenware Fisch – Siegeszug der Zuchtfarmen“ (22.00 Uhr) zeigt: Die Mengen an verspeistem Fisch lassen sich selbst bei aggressiven Fangmethoden nicht mehr allein aus den natürlichen Beständen beziehen. Zuchtfarmen sind die Antwort der Fischindustrie auf die ständig steigende Nachfrage nach Fisch, der als eine der Säulen der modernen gesunden Ernährung gilt. Kleine und mittlere Fischzuchtbetriebe in Europa halten gegen diesen Trend und versuchen, sich durch hochwertigen Fisch auf dem Markt zu behaupten.

Die Dokumentation „Garnelen – überzüchtet, gedopt, überlastet?“ (22.45 Uhr) schließt den vierteiligen „ORF III Themenmontag“ ab. Garnelen sind der Inbegriff der exotischen Meeresfrucht und dürfen kaum in einem einschlägigen Menü fehlen. Doch damit Garnelen so aussehen und ihre Konsistenz behalten, werden sie mit Metabisulfit behandelt. Für Menschen mit einer Unverträglichkeit gegen diese Konservierungsstoffe ist das ein potenzielle Gefahrenquelle.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at